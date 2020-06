BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du dimanche 28 juin 2020 :



- 17 communes appelées aux urnes pour élire leur maire

- D-Lisha : "il est important de mettre les femmes en avant dans un secteur avant tout masculin"

- Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Retour à l'école, intercommunales, Bumidom, Sainte-Marie, municipales et Covid-19

- Thaïlande: de rares images montrant le cruel dressage des "éléphants à touristes"

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Une nette amélioration sur La Réunion

17 communes appelées aux urnes pour élire leur maire

Ce dimanche 28 juin 2020 marque le deuxième tour des élections municipales 2020, soit plus de trois mois après le premier tour. Censées se tenir le 22 mars dernier, les élections avaient en effet du être reportées en raison de la crise de Covid-19, en pleine expansion en métropole. Ce dimanche, 17 communes vont accueillir leurs électeurs, tandis que sept autres ont déjà élu leur maire dès le premier tour. Imaz Press sera en live toute la journée, suivez-nous

D-Lisha : "il est important de mettre les femmes en avant dans un secteur avant tout masculin"

D-Lisha, de son vrai prénom Florence, est une DJ d'origine réunionnaise et antillaise. Programmée une fois par semaine au club Mahé à Saint-Denis, elle s'est récemment hissée à la première place des DJ féminines les plus appréciées à La Réunion et en 41 place en Afrique, selon un classement du site DJane. Entre influence américaine, antillaise et réunionnaise, elle se fait aujourd'hui un nom sur la scène locale. Rencontre.

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Retour à l'école, intercommunales, Bumidom, Sainte-Marie, municipales et Covid-19

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 22 juin au vendredi 26 juin 2020 sur Imaz Press :



- Lundi 22 juin : Retour obligatoire à l'école pour les marmailles ce lundi

- Mardi 23 juin : Municipales riment aussi avec intercommunales

- Mercredi 24 juin : L'Histoire de La Réunion, c'est aussi le sinistre Bumidom

- Jeudi 25 juin : Sainte-Marie : "les affaires gangrènent la commune et coûtent cher aux contribuables"

- Vendredi 26 juin : Municipales et Covid-19 : bas les masques

Thaïlande: de rares images montrant le cruel dressage des "éléphants à touristes"

Stressés, enfermés, maltraités: une vidéo illustrant la violence du dressage des éléphanteaux destinés à être employés dans la lucrative industrie du tourisme en Thaïlande a été diffusée par des écologistes, qui exhortent à l'arrêt immédiat de ces pratiques.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une nette amélioration sur La Réunion

Le littoral est bien parti pour rester ensoleillé en cette journée de scrutin. L'après-midi par contre les nuages vont se faire plus présents et déborderont sur l'ouest. La mer, elle, est toujours agitée alors attention aux sorties en bateau ! Matante Rosina ne s'y risque pas, elle est un peu barbouillée et craint d'avoir le mal de mer...