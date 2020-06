Publié il y a 21 minutes / Actualisé le Vendredi 26 Juin à 06H43

Le littoral est bien parti pour rester ensoleillé en cette journée de scrutin. L'après-midi par contre les nuages vont se faire plus présents et déborderont sur l'ouest. La mer, elle, est toujours agitée alors attention aux sorties en bateau ! Matante Rosina ne s'y risque pas, elle est un peu barbouillée et craint d'avoir le mal de mer... (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le littoral est bien parti pour rester ensoleillé en cette journée de scrutin. L'après-midi par contre les nuages vont se faire plus présents et déborderont sur l'ouest. La mer, elle, est toujours agitée alors attention aux sorties en bateau ! Matante Rosina ne s'y risque pas, elle est un peu barbouillée et craint d'avoir le mal de mer... (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)