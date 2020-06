BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du lundi 29 juin 2020 :



- Municipales : la victoire des femmes et de la gauche, la lourde défaite de la droite

- Campagne sucrière : il va falloir attendre encore un peu

- Les réactions suite au second tour des municipales

- La bonne barquette d'Imaz : le Kiosque Chez Harry, un rapport qualité-prix correct

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Quel temps pouvez-vous observer de votre fenêtre ?

Municipales : la victoire des femmes et de la gauche, la lourde défaite de la droite

Si le premier tour des municipales le dimanche 15 mars 2020 a été une confirmation pour les maires sortants, le second tour ce dimanche 28 juin a été le théâtre de profonds chamboulements sur la scène politique réunionnaise. 4 femmes au pouvoir, 8 nouveaux maires, une droite en déroute à l'image de Didier Robert, la gauche qui rit et qui fourbit ses armes en vue des régionales et départementales de 2021, tels sont les principaux enseignements de ce scrutin

Campagne sucrière : il va falloir attendre encore un peu

La campagne sucrière 2020 devait démarrer ce lundi 29 juin 2020, avec l'espoir de rattraper une année 2019 bien morose. Il n'en est finalement rien, industriels et agriculteurs n'étant pas d'accord sur le nouveau protocole de livraison après plusieurs jours de négociation. Les planteurs refusent de remplir entièrement les remorques de livraison, condition que les industriels souhaitent inclure dans le nouveau protocole. La proposition des planteurs de débuter la campagne avec le protocole 2019, le temps d'en définir un nouveau, a été rejetée.

Les réactions suite au second tour des municipales

Le scrutin est terminé et les réactions s'enchaînent déjà ce dimanche soir suite à la publication des résultats. Nous publions ci-dessous les réactions des différents élus, têtes de listes, nouveaux maires ou anciens candidats en ce second tour des municipales, à présent terminé.

La bonne barquette d'Imaz : le Kiosque Chez Harry, un rapport qualité-prix correct

Installé depuis plusieurs années au Chaudron, juste à côté de la concession Peugeot et d'Adelis, le kiosque Chez Harry propose trois plats à déguster sur place ou à emporter, ainsi que des sandwichs. La notation de Matante Mimose : deux barquettes pour cette enseigne, correcte, qui collectionne les habitués mais qui a peut-être la main un peu trop légère sur les doses de riz.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Quel temps pouvez-vous observer de votre fenêtre ?

Aïe aïe aïe... Matante Rosina a été tellement prise par les élections qu'elle n'a pas regardé le temps qu'il ferait ce lundi... Il faut dire que ça lui plaît la politique et cette soirée électorale était cruciale pour elle. Alors elle a fini par s'endormir devant son petit poste de télévision... Il lui semble que le vent se lève cependant et que la pluie arrive par le volcan mais elle n'est pas sûre... pouvez-vous l'aider ?