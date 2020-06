"Face à cette crise sanitaire sans précédent, Orange a su démontrer sa très grande capacité à offrir des réseaux fixes et mobiles de qualité malgré une augmentation du trafic de 40%. Durant ces circonstances exceptionnelles qui ont fortement mobilisé les équipes, Orange a continué à innover pour offrir toujours plus de confort d'utilisation à ses clients sur tous ses réseaux" indique l'opérateur dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration)

• Sur le réseau mobile

Orange a ajouté une bande de fréquence supplémentaire (2100MHz) sur le réseau 4G permettant ainsi d’atteindre des débits allant jusqu’à 587Mbit/s en 4G+, soit une augmentation de 100Mbit/s.

En parallèle, Orange a également déployé la technologie VoLTE sur l’ensemble de son réseau 4G avec, à la clef, des bénéfices concrets pour ses clients et leurs usages quotidiens. Le temps pour initier un appel téléphonique passe ainsi de 8 secondes (en moyenne) à 3 secondes, avec une qualité sonore sensiblement améliorée.

Par ailleurs et c’est une innovation importante, la possibilité de pouvoir passer un appel téléphonique tout en continuant à utiliser tous les services Internet Mobile en 4G (modem, navigation, téléchargement, réseau sociaux...). Orange est le seul opérateur de la Réunion à offrir aujourd’hui toutes ces fonctionnalités. Elles seront disponibles d’abord pour les utilisateurs d’Iphone 8 et supérieurs, puis progressivement dans les semaines à venir sur toutes les autres marques de smartphones compatibles.

• Sur le réseau fixe et internet

Orange a fait évoluer ses offres fibres en augmentant significativement les débits proposés. L’offre LiveBox Fibre passe de 400Mbits à 1Go en téléchargement et 400 Mbits en envoi de données. Quant à l’offre Livebox Fibre Plus, elle double sa capacité en passant de 1Gbit/s à 2 Gbit/s en téléchargement et 600 Mbits en envoi de données. Pour profiter de ces débits augmentés, Orange a lancé la Livebox 5 conçue pour les usages d’aujourd’hui mais aussi de demain.

Dédiée à la fibre, la Livebox 5 apporte un débit boosté pour plus de confort à la maison : jusqu’à 2Gbit/s partagés en sens descendant et jusqu’à 600Mbit/s en sens montant. Le débit descendant a ainsi été doublé pour offrir des usages simultanés pour tous les équipements de la famille en offrant jusqu’à 1Gbit/s par équipement.

Le Wifi Intelligent réduit les perturbations générées par le Wifi des voisins en sélectionnant automatiquement la meilleure fréquence et pour une meilleure couverture partout dans la maison, le répéteur Wifi est proposé à la location à 3€ par mois. Enfin, les clients peuvent utiliser l’application Ma Livebox, proposant de nombreuses fonctionnalités comme un outil de cartographie permettant d’optimiser leur installation Wifi à la maison, ou encore le contrôle de la durée de connexion de chaque appareil.

L’innovation c’est aussi agir pour diminuer l’empreinte carbone de ses Livebox

À chaque génération de Livebox, Orange cherche à progresser dans la réduction de l’impact carbone de ses équipements. Chaque année, ce sont 2,7 millions de Livebox qui sont réemployées, et 100% des box restituées qui sont recyclées. Orange, opérateur engagé et responsable, a décidé d’aller encore plus loin pour maîtriser son impact environnemental.

Pour cela, et dans la continuité des démarches entreprises avec la Livebox 4 et le décodeur TV UHD, Orange a travaillé avec son écosystème de partenaires pour améliorer la production et diminuer de 29% l’empreinte carbone de la nouvelle Livebox 5 :

- une coque 100% en plastique recyclé,

- une fabrication plus légère et plus compacte,

- moins de composants électroniques, ce qui facilite les réparations et le recyclage,

- un nouveau design permettant une ventilation passive, sans ventilateur