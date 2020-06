Installé depuis plusieurs années au Chaudron, juste à côté de la concession Peugeot et d'Adelis, le kiosque Chez Harry propose trois plats à déguster sur place ou à emporter, ainsi que des sandwichs. La notation de Matante Mimose : deux barquettes pour cette enseigne, correcte, qui collectionne les habitués mais qui a peut-être la main un peu trop légère sur les doses de riz.

A 11h30, la queue s’est déjà formée, tandis que les quelques tables sont encore libres, mais plus pour longtemps. Les habitués du lieu apprécient la réactivité du personnel et le petit dessert, fruit ou yaourt, toujours servi en complément de la barquette, même pour le prix standard, 5 ou 6 euros.

L’endroit est également connu pour servir de temps à autre des plats qu’on ne trouve qu’assez peu ailleurs, comme le rougail graton que nous allons tester.

La barquette est vite prête, mais avec une quantité de riz un peu juste pour les gros mangeurs. Un riz grain long, plutôt bien cuit. Les lentilles sont bonnes, sans plus. Le rougail graton est assez goûteux. Les morceaux, légèrement collants, sont très mous dans l’ensemble, comme on pouvait s’y attendre, et comportent quelques petits bouts de viande grillées qui amènent plus de saveurs. Le graton glisse tout seul, et le piment-citron fourni avec, peau comprise, achève d’équilibrer les sensations en bouche avec un apport acidulé bienvenu. Rien à dire, le rapport qualité-prix est correct, même si une ou deux cuillères de riz supplémentaires seraient bienvenues.

Accueil : poli

Hygiène apparente : passable

Quantité : un peu juste en riz

Service : correct

Qualité gustative du plat dégusté : bonne

Possibilité de manger sur place : oui

Parking dédié : oui

On a aimé : le dessert offert

On aurait aimé : des places de parking "propres"

Date de la visite : février 2020

Le Kiosque chez Harry est à l’entrée de la zone du Chaudron, à côté de Peugeot.

Note globale : 2 barquettes

Une barquette : Juste si on faim

Deux barquettes : Assez bon, mon ventre est plein

Trois barquettes : Très bon, on revient demain

Quatre barquettes : Exceptionnel, divin !

Cette appréciation n’engage que son auteure, vous pouvez avoir une expérience différente.

