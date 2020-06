Au lendemain des élections municipales, La République En Marche annonce, ce lundi 29 juin 2020, qu'elle organisera des primaires pour les élections législatives partielles de la 2ème circonscription de La Réunion. La députée actuelle Huguette Bello, élue hier maire de Saint-Paul, laissera son siège à l'Assemblée nationale. Nous publions le communiqué de Farid Mangrolia, référent de La République En Marche, ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Nous l’avons vu avec les précédentes mandatures, qu’être dans le populisme et l’opposition systématique ne change pas le quotidien de nos ressortissants.

Nous avons un besoin d’adaptation des mesures et d’un engagement de nos politiques vers un modèle réunionnais. Tout ceci ne peut se réaliser qu’en ayant un lien étroit avec le Gouvernement.

C’est pourquoi La République En Marche Réunion organisera une élection primaire progressiste afin de proposer aux électeurs de La Possession, du Port et de Saint-Paul, un.e Député.e constructif qui saura représenter La Réunion mais aussi faire entendre les préoccupations des réunionnaises et des réunionnais avec un lien de confiance et de respect mutuel dans l’intérêt de toutes et de tous.

Lire aussi : Huguette Bello retrouve la mairie de Saint-Paul

Lire aussi : Victoire des femmes et de la gauche, lourde défaite de la droite