BONJOUR - Voici les actualités à la une de cette matinée du mardi 30 juin 2020 :



- Le Port : les corps de Noémy, 18 ans et Méderrick, 20 ans, retrouvés dans les eaux de la darse

- NRL : le marché de la partie digue menacé de résiliation

- Après les municipales, place à la présidence des intercommunalités

- CHU : les personnels soignants veulent maintenir la pression

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil va briller tout au long de la journée

Le Port : les corps de Noémy, 18 ans et Méderrick, 20 ans, retrouvés dans les eaux de la darse

Ce lundi 29 juin 2020, une Peugeot blanche a été repêchée au niveau de la darse de plaisance, au port-ouest. A l'intérieur, deux victimes de 18 et 20 ans. Noémy et Méderrik étaient recherchés par leurs proches depuis deux jours, après une virée au Port ce samedi soir au terme de laquelle ils ne sont jamais rentrés. La mère de Noémy a voulu faire passer un message ce lundi : "sécurisez la darse", afin d'éviter que d'autres drames du même genre ne se reproduisent. En janvier déjà, une voiture avait été repêchée au niveau de la darse du port-ouest, trois personnes avaient été retrouvées dans la darse.

NRL : le marché de la partie digue menacé de résiliation

Les transporteurs attendaient cette réunion avec la Région depuis plusieurs jours. Pour l'obtenir, ils avaient menacé de monter en convoi à la pyramide inversée, siège du Conseil régional. L'ordre de service, indispensable pour de nouvelles commandes de roches n'a toujours pas été signé. Le chantier de la Nouvelle Route du Littoral (NRL) tourne donc encore au ralenti. C'est ce que les transporteurs ont appris, ce lundi 29 juin 2020, au cours d'une réunion avec Didier Robert. Le président de Région leur a également indiqué qu'un accord aurait été trouvé avec le groupement pour la signature de l'ordre de service, mais qu'il restait des incohérences juridiques à lever. "Sans la signature finale de cet accord, c'est tout le marché de la partie digue de la NRL qui sera résilié, et un nouvel appel d'offres devra être lancé", a indiqué Didier Hoarau, en citant Didier Robert.

Après les municipales, place à la présidence des intercommunalités

Les noms des 24 nouveaux maires désormais connus, les regards se tournent désormais vers les Conseils communautaires où les conseillers communautaires devront élire leur président et leurs vice-présidents avant la fin du mois de juillet. Compte tenu de leurs compétences, ces collectivités attirent énormément de convoitise, promettant ainsi d'âpres discussions en vue de composer la majorité qui remportera la présidence

CHU : les personnels soignants veulent maintenir la pression

Bien que la pandémie de coronavirus semble ralentir, les personnels soignants du CHU de La Réunion se mobilisent, ce mardi 30 juin 2020, sur l'esplanade du CHU Félix Guyon. Au même moment, les membres du conseil de surveillance de l'hôpital se réunissent pour discuter du plan d'équilibre et du Ségur de la Santé, grande concertation nationale, initiée par le gouvernement. Les personnels soignants entendent profiter de cette journée pour faire part de leurs inquiétudes quant à l'éventuelle diminution de postes au CHU, et rendre hommage aux patients et médecins décédés du Covid-19. Un moment de silence est prévu à 11h. Suivez notre direct.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil va briller tout au long de la journée

Matante Rosina a ressorti ses lunettes de soleil, ce mardi s'annonce très lumineux ! Le beau temps va se poursuivre tout au long de la journée, y compris sur le volcan et dans les cirques. La houle se prépare par contre, avec des vagues entre 1,5 et 2 mètres de haut.