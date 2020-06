Nassimah Dindar doit être jugée par le tribunal correctionnel ce vendredi 3 juillet 2020 dans le cadre des emplois présumés fictifs du Sdis. Elle demande le dépaysement du dossier dans une autre juridiction et estime que l'affaire ne peut pas être jugée "sereinement" à La Réunion. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Nassimah Dindar, qui doit être jugée ce vendredi par le tribunal correctionnel dans l'affaire des emplois présumés fictifs du Sdis demande à ne pas être jugée à La Réunion.

Dans un premier temps la sénatrice devait être jugée le 3 avril 2020, mais l’affaire avait été renvoyée en raison du confinement.

Lire aussi : Les procès de Jean-Paul Virapoullé et Nassimah Dindar repoussés

Nassimah Dindar est poursuivie pour "prise illégale d'intérêt" dans l'affaire du Sdis (service d'incendie et de secours). Il lui est reproche d'avoir fait travailler chez elle deux personnes payées par le Sdis. Au moment de sa convocation, elle était alors candidate pour le premier tour des élections municipales à Saint-Denis.

Selon l'acte de renvoi devant le tribunal, les faits supposés se seraient produits entre 2015 et 2018. Deux agents du Sdis, une femme et un homme, auraient effectué des travaux pour Nassimah Dindar qui était alors présidente du conseil départemental et du service d'incendie et de secours.

Lire aussi : Affaire du Sdis : Nassimah Dindar convoquée devant le tribunal correctionnel

Lire aussi : Affaire supposée d'emplois fictifs au SDIS: Nassimah Dindar a quitté la caserne Vérines

D’autres élus sont toujours impliqués dans des affaires similaires, en attente de renvoi devant la justice. C'est notamment le cas du président de Région et ancien candidat pour la mairie de Saint-Denis aux municipales. Didier Robert et sa collectivité font l’objet actuellement de 5 enquêtes préliminaires.

Lire aussi : Chère justice, mets-les tous au trou... sauf un !

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com