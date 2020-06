Les personnels soignants se mobilisent

L'ensemble des médecins et personnels soignants du CHU Félix Guyon organisent un mouvement de protestation, ce mardi 30 juin 2020, au même moment où se réunit le conseil de surveillance du CHU.

Alors que se poursuit le Ségur, la grande consultation nationale des acteurs du système de santé, ils souhaitent attirer l'attention sur la situation spécifique du CHU de La Réunion. "C'est la continuité de notre premier mouvement qui a eu lieu le 16 juin", explique Jean-Marc Vélia, secrétaire de la CFDT santé au CHU.

"Un certain nombre d’éléments sont déjà tombés au niveau national, mais ce qui est important pour nous, c'est le plan de retour à l’équilibre. Nous allons interpeller les membres du conseil de surveillance pour leur demander leur position sur ce plan, la qualité de nos soins, la fermeture de nos lits et de nos postes. Nous profitons de cette journée pour y associer toute la problématique spécifique au CHU", ajoute-t-il.

Les médecins et personnels mobilisés occuperont l'esplanade du CHU toute la journée, à partir de 8h30, avec un temps fort à 11h : un moment de silence pour les médecins décédés lors de la crise sanitaire.

"Nous allons avoir une pensée pour tous les intervenants et remercier la population qui nous a soutenu et qui continue à nous soutenir. Nous venons passé une période relativement difficile. Aujourd’hui, il faut bien rappeler aux gens que cette crise est toujours là et que nous ne sommes pas à l’abri d’une deuxième vague. Malheureusement, on est encore inquiet avec l’ouverture de nos frontières", relate Jean-Marc Vélia.

- L 'ARS publie ses 30 propositions -

Dans le même temps, l'Agence Régionale de Santé de La Réunion a dévoilé, ce lundi 29 juin, une liste de 30 propositions dans le cadres du Ségur de la Santé. "L’ensemble des acteurs de la santé de La Réunion a manifesté tout au long de cette crise des capacités importantes d’adaptation et de coopération", s'est félicité l'ARS dans un communiqué.

Parmi ces propositions, soumises au gouvernement dès le 20 juin dernier, figurent la revalorisation du coefficient géographique de La Réunion (actuellement de 31 %) popur compenser les surcoûts des établissement de santé de l'île, l'amélioration de la densité des personnels soignants ou encore le suivi en temps réel des disponibilités en lits dans un but de régulation des patients.

Le Ségur de la Santé devrait aboutir aux accords de la santé avant la mi-juillet.