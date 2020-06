Dans une tribune parue le 28 juin 2020 sur le site du Journal du Dimanche, 156 associations et refuges de protection animale demandent un fonds d'urgence au ministre de l'Agriculture pour les aider à traverser la crise du Covid-19, indique "Ethics for animals". Parmi les signataires, l'association RPA (Réunion Protection Animale). (Photo d'archives www.ipreunion.com)

Ce recours "intervient après une lettre ouverte de 47 personnalités et un courrier cosigné de 21 députés adressé directement au ministre pour la même requête" rappelle l'association Ethics for animals. Un amendement parlementaire a été déposé dans la semaine par la députée Samantha Cazebonne, "il sera soumis au vote pour tenter de débloquer 15 millions d'euros en faveur des refuges et associations de protection animale" explique l'association.

156 associations ont publié une tribune commune ce dimanche 28 juin dans les colonnes du Journal du Dimanche. Parmi elles, on trouve l'association RPA (Réunion Protection Animale). "Nous, associations et refuges de France, appelons le ministre à entendre notre appel, à reconnaître l'importance de notre travail et à nous apporter l'aide nécessaire pour nous permettre de poursuivre notre mission d'intérêt général" écrivent les associations.

Le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume est directement interpellé, et appelé à agir tant qu'il "est encore temps". Dans la tribune, les acteurs de la protection animale rappellent que "Rappelons alors que ce seul échantillon de 135 associations et refuges représente à eux seuls 3,3 millions d'euros de frais vétérinaires, soit 565.000 euros de TVA et plus de 1.800 emplois indirects" ajoutent-ils.

La SPA de La Réunion elle-même avait avoué être à flux tendus, tandis que les envois d'animaux Métropole ont été suspendus, à cause de la réduction des vols.

