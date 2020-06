En cette période d’hiver austral, poursuivons nos efforts pour freiner la circulation de la dengue. La Préfecture et l’Agence Régionale de Santé rappellent aux Réunionnais l’importance de se protéger de la dengue en mettant en œuvre les mesures essentielles de prévention : se protéger des piqûres de moustiques, éliminer les gîtes larvaires tout autour de son domicile, et consulter rapidement un médecin en cas de symptômes. Ces mesures de protection s’appliquent également aux personnes ayant déjà contracté la dengue. En effet, avec 3 types de dengue présents sur le territoire, ces personnes peuvent de nouveau être infectées par le virus.

Depuis le début de l’année

• Plus de 16 100 cas autochtones confirmés

• 580 hospitalisations

• 1 654 passages aux urgences

• 13 décès (dont 6 directement liés à la dengue)

Sur les 15 derniers jours, 21 communes de l’île sont toujours concernées par l’épidémie de dengue. L’ouest concentre 46% des cas, avec un principal regroupement de cas à Saint-Leu. Dans le sud, le nombre de cas baisse (39 % de cas) mais avec un foyer de dengue principal à Saint-Pierre et une augmentation de cas au Tampon et à l’Etang Salé. Dans le nord-est, la circulation du virus est localisée à Saint-André, à Saint-Benoit et à Sainte-Marie.

- Les principaux regroupements de cas (foyers de dengue) -

Région Sud

• Saint-Louis (la Chapelle, La Palissade, Plateau Goyaves, Larrey, La Pente Vacoas, la Rivière, Le Verval, Le Bois de Nèfles, Les Cocos, La Rivière, Cité Cocos, Petit Bon Dieu, Roches Maigres, Le Ruisseau Terres Rouges)

• Saint-Pierre (La Cafrine, Terre Sainte, La Ravine Blanche, Bassin Plat, Condé, Mont Vert les bas, La Vallée, Bois d'Olives, Ravine des Cabris, Sainte Céline, Chemin Stéphane, Concession, Grand Bois, Ligne Paradi, la Morière, Mahavel)

• Les Avirons (la Croix, Fond Maurice, Bois de Nèfles Cadet, Le Ruisseau, La Croix, Barouty)

• L’Etang Salé (La Ravine Sheunon, Pied des Roches, Bois de Nèfles Cadet, La Ravine Sèche les bas, La Roche des Oiseaux, Domaine Roche Carangue)

• L’Entre-Deux (La Mare, Le Bras Long)

• Le Tampon (La Plaine des Cafres, Le Dix-Neuvième, Trois Mares les hauts, Le Bras de Pontho, La Chatoire, Sarda Garriga, les 400, Le Bras Creux, Le Vingt-Troisième)

• Saint-Joseph (Manapany les bains, Centre-ville, Bois Noirs, Langevin, Le Plateau, Vincendo)

• La Petite Ile (La Ravine du Pont, Le chemin Jessy)

Région Ouest

• Saint-Paul (Le Barrage, Lotissement Belle-vue, La Saline, Carosse, Saint-Gilles, Plateau Caillou, Fleurimont, la Baie, La Poudrière, La Grande Fontaine, le Ruisseau, Centre-ville, Bouillon, l'Etang, Cambaie, La Plaine, Le Bernica, l’Ermitage, Lotissement Gayette, Jacquot)

• La Possession (Pichette, Halte là, St Laurent, Sainte-Thérèse, Le Centre-Ville, le Camp Magloire, Le Vingt-Septième)

• Saint-Leu (Entre-Deux, Piton Saint-Leu, Le Butor, Bois de Nèfles Piton, le Portail, Maduran, Le Plate, Quatre Robinets, Cité Pêcheurs, Centre-ville, la Fontaine, Les Colimaçons, Stella, L'Etang, Grand Fond, Pointe des Châteaux, Dubuisson)

• Le Port (Cœur saignant, Cité 20 Décembre, Parc Boisé, Mondon, Usine EDF, Cotur, Rivière des Galets, 20 Décembre)

Région Nord

• Sainte-Marie (La Grande Montée, Beaumont, Desbassyns, La Confiance les bas, La Rivière des Pluies)

• Saint-Denis (La Bretagne, Ilet la source, la Source, Sainte Clotilde, La Petite Ile, Saint Jacques, Vauban, la Trinité)

• Sainte-Suzanne (Sainte-Vivienne, Camp des Evis, Délices, Quartier Français, Bel Air)

Région Est

• Saint-André (Milles Roches, Cambuston, 100 Gaulettes, Lotissement SATEC Champ Borne)

• Bras-Panon (La Rivière du Mât, Les Avocatiers, Les Baies Roses)

• Saint-Benoit (Chemin Ceinture, Centre-Ville, Bourbier les hauts, Bras Canot, Bras Fusil, Saint-Anne, La Confiance)