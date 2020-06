Du 1er juillet au 14 août se déroule l'opération " Les vacances Réserve a Li " à l'Etang Saint-Paul. La Réserve Naturelle Nationale et Zone Humide propose de nombreuses animations pour découvrir ce patrimoine naturel. Visites, ateliers, ou encore kayak, " ces activités sont payantes et accessibles à toute la famille " indique la commune dans un communiqué que nous publions ci-contre

-Programme-

Zoom – Les visites guidées qui cherchent la petite bête !

En compagnie de notre écogarde animateur, découvrez toute la complexité des habitats naturels du site de l'Etang de Saint-Paul

- Nos ravines Ramsar : plongez au cœur des seules ravines Ramsar de La Réunion. Faune, flore et paysages de ces lieux chargés d'histoires vous seront contés par notre écogarde.

• La Ravine Divon : mercredis 01/07 et 16/07 à 9h30 et 13h30

• La Ravine du Bassin Vital : Jeudi 30/07 à 9h00

• A la découverte des forêts de l'Etang de Saint-Paul : Sur les 485 hectares de la Zone humide d'importance internationale Ramsar, découvrez les différentes espèces qui composent les forêts de notre territoire.

• Les reliques de la forêt de sub-mangrove : jeudis 09/07 et 23/07 à 9h30 et 13h30

• Les plantes de la forêt sèche ** Nouveau : Vendredis 17/07 et 31/07 et jeudi 13/08 à 9h00 et 13h30

– Immersion dans les paysages de l'Etang : Pendant près de deux heures, accompagnez notre écogarde sur les sentiers pour comprendre toute la richesse naturelle et paysagère de la plus grande zone humide littorale des Mascareignes.

• La boucle de la digue : Jeudi 06/08 à 9h30 et 13h30

Flash – Les visites pour faire le tour d'un patrimoine.

En 1h00, apprivoisez toutes les richesses du patrimoine naturel et culturel de l'Etang.

• Les viviers de Savanna : Samedi 04/07 et mercredi 12/08 à 9h00, 10h30, 13h00 et 14h30

• Le domaine de Savanna : Vendredis 10/07, 24/07 et 14/08 à 9h30 et 13h30

• Le site du Moulin à eau : Mercredi 29/07 à 9h30 et 13h30

Les ateliers des 8-12 ans

Pour le jeune public, c'est le moment de découvrir les trésors de la nature pendant les vacances. Les ateliers sont réservés uniquement aux enfants.

• Le monde des oiseaux : mardis 07/07, 21/07 et 28/07 et mercredi 15/07 à 9h30

• Libellules et compagnie : mardis 07/07, 21/07 et 28/07 et mercredi 15/07 à 13h30

• L'herbier de l'Etang : mardis 04/08 et 11/08 à 9h30 et 13h30

Chantier nature

Avec nos écogardes, participez à des opérations de restauration de la nature. Munis de gants et d'un chapeau, devenez des acteurs engagés pour la biodiversité. ** Gratuit

• Restauration de la prairie humide : mercredis 08/07, 22/07 et 05/08 de 8h00 à 11h30

Visites libres en kayak

En kayak, pendant 1h00, voguez librement au cœur de l'Etang de Saint-Paul

• Samedis 11/07, 18/07, 25/07, 01/08 et 08/08 à 9h00, 10h30, 13h00 et 14h30

Les réservations sont conseillées. La description des animations sont en ligne sur www.reserve-etangsaintpaul.fr

Tarifs :

• Visite guidée pédestre : 3€ (tarif réduit) ; 5,50€ (plein tarif), 15€ (tarif famille : 2 adultes + 2 enfants).

• Visite libre en kayak : 5€

• Atelier enfants : 5€

• Tarif réduit (sur présentation d’un justificatif) : demandeurs d’emploi, étudiants, enfants de 6 à 18 ans, séniors (+ de 65 ans), personnes porteuses d’un handicap.

Informations et réservations au 02 62 80 23 00

Toutes les informations sont disponibles sur le site internet Etang de Saint-Paul - Réserve Naturelle Nationale et Zone Humide d'importance internationale Ramsar