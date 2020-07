BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du mercredi 1er juillet 2020 :



La vague du changement à l'assaut des régionales

Avec sept nouveaux maires n'ayant jamais accédé à la première magistrature, ce scrutin des municipales offre un renouvellement profond de l'offre politique à La Réunion, signe d'une volonté de changement des Réunionnais qui s'exprime par les basculements de majorité ainsi que l'abstention qui sont les deux faits marquants de cette élection. Cette vague qui appelle une nouvelle ère pour la politique réunionnaise est susceptible de déferler également sur les régionales de 2021, si le scrutin est maintenu

La houle australe se lève au Sud et à l'Ouest de La Réunion

Vous l'avez peut-être entendu cette nuit du mardi 30 juin au mercredi 1er juillet : la houle australe se lève sur La Réunion et devrait grossir jusqu'à vendredi. La mer devient progressivement agitée sur l'ouest et forte sur le sud, le tout accompagné d'un front froid dès ce mercredi. Les vagues atteindront jusqu'à 3 mètres de haut aujourd'hui, 3,50 mètres la nuit prochaine, et enfin 4 mètres dans la matinée de jeudi. Un train de houle qui en appelle un nouveau dans 8 à 10 jours, selon Météo France.

Saint-Denis : un rassemblement pour dire non à l'annexion de la Cisjordanie par Israël

Une manifestation est organisée ce mercredi 1er juillet 2020 à l'appel du Mouvement réunionnais pour la paix "en solidarité avec le peuple palestinien". Au coeur de l'actualité : le projet d'annexion de la Cisjordanie par Israël. Europe Écologie Les Verts Réunion appelle également à participer au rassemblement et sera présent. Le rendez-vous est donné à partir de 17h15 sur le parvis des Droits de l'homme de Champ Fleuri, à Saint-Denis

Sondage koz azot : la justice traite-t-elle tous les élus de la même manière ?

Dans deux jours, la sénatrice Nassimah Dindar a rendez-vous avec la justice. Elle est convoquée au tribunal correctionnel dans l'affaire des emplois présumés fictifs du Sdis et soupçonnée de prise illégale d'intérêts. Les têtes continuent de tomber. Même pendant la campagne, des élus ont été convoqués et entendus dans des affaires diverses. En attendant, d'autres élus courent toujours et les enquêtes peinent à se terminer. Alors tous les élus bénéficient-ils du même traitement ?

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le temps va se gâter en milieu de journée

La matinée se fera au soleil avec un vent léger qui soufflera sur La Réunion. Quelques pluies sont à prévoir dans le sud de Saint-Leu à Saint-Philippe. Mais le sens aiguisé de Matante Rosina nous dit que le vent va se renforcer dans la journée, ça souffle sur les plages ! La houle australe arrive aussi avec des vagues allant jusqu'à 3 mètres.