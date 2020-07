Un colisiter de Gérald Maillot, également sous-officier dans la police, est soupçonné de trafic de procurations lors du premier tour des municipales. Des enquêtes interne et judiciaire sont en cours. Ce policier avait déjà été sanctionné par le passé pour des faits de faux et usage de faux (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Un policier est actuellement au cœur d'une enquête interne pour trafic de procurations dans la commune de Sainte-Marie. Egalement sur la liste de Gérald Maillot pour les récentes muncipales, le sous-officier est soupçonné d'avoir signé des procurations au sein de la permanence du candidat. Plus d'une centaine de procurations sont concernées.

Le commissaire Jérôme Besse déclare avoir fait un signalement concernant ce policer il y a plus de 3 mois et demi. Sa fonction de recueil des procurations par le SIAAP (Service d'intervention d'aide et d'assistance de proximité) lui avait d'ailleurs été retirée.

Le sous-officier est également soupçonné d'avoir signé des procurations pour des personnes ne se trouvant pas à La Réunion.

Une enquête interne a été ouverte, et une procédure judiciaire est en cours.

Interrogé, Gérald Maillot n'a pas réagi à ce stade.

Ce policier avait déjà été sanctionné par le passé. En 2018 il avait été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour faux et usages de faux après avoir produit un certificat médical falsifié. Outre sa condamnation au pénal, le sous officier avait fait l'objet d'un blâme administratif. Le policier a également eu des démêlés avec sa hiérarchie dans les années 1990.

