Le Quotidien de La Réunion a demandé à être placé en redressement judiciaire, a annoncé la direction de l'entreprise ce mercredi soir 1er juillet 2020. "La crise du secteur de la presse écrite, la crise Covid et une décision prud'homale (un ex cadre salarié vient d'obtenir le versement de plusieurs centaines de milliers d'euros d'indemnités - ndlr), ont imposé l'ouverture de cette procédure" indique dans un communiqué Carole Chane Ki Chune, présidente du groupe éponyme à qui appartient le journal. Regroupant le Quotidien de La Réunion, l'hebdomadaire télé Visu et trois sociétés d'impression et de distribution, le pôle presse de ce Groupe qui compte plusieurs structures "connaît depuis plusieurs années une situation économique très difficile" souligne la dirigeante d'entreprise dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo rb/www.ipreunion.com)

