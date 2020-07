Publié il y a 56 minutes / Actualisé il y a 39 minutes

Un accident a eu lieu ce mercredi 1er juillet au matin sur la Route de Salazie, impliquant deux véhicules. Le choc a eu lieu chemin de l'Ilet dans un virage, et la circulation est coupée. L'accident a fait 5 blessés légers, de jeunes adultes d'une trentaine d'années et une petite fille de 3 ans, selon les pompiers. Il s'agit essentiellement de douleurs au cou ou au torse dues à la ceinture de sécurité, les blessés sont également choqués et pris en charge par les secours. Les dégâts matériels, eux, sont considérables. L'intervention est toujours en cours, 3 ambulances sont sur place, ainsi qu'un important dispositif de police et de pompiers. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Un accident a eu lieu ce mercredi 1er juillet au matin sur la Route de Salazie, impliquant deux véhicules. Le choc a eu lieu chemin de l'Ilet dans un virage, et la circulation est coupée. L'accident a fait 5 blessés légers, de jeunes adultes d'une trentaine d'années et une petite fille de 3 ans, selon les pompiers. Il s'agit essentiellement de douleurs au cou ou au torse dues à la ceinture de sécurité, les blessés sont également choqués et pris en charge par les secours. Les dégâts matériels, eux, sont considérables. L'intervention est toujours en cours, 3 ambulances sont sur place, ainsi qu'un important dispositif de police et de pompiers. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)