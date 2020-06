Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les représentants du SRTT (Syndicat Réunionnais des Transporteurs et Terrassiers) et de l'Unostra (Union Nationale des Organisations Syndicales des Transporteurs Routiers Automobiles), ont été reçus par le président de Région Didier Robert, ce mardi 30 juin 2020, au sujet de l'ordre de service qui bloque le chantier de la digue de la Nouvelle Route du Littoral. Didier Robert a assuré aux syndicats que la route de se ferait avec des roches réunionnaises, mais que la Région ne payerait pas "un centime de plus", quitte à relancer un appel d'offres. La visioconférence entre la Région, la préfecture et le groupement, prévue le 10 juillet sera capitale. (Photo DR)

