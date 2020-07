Publié il y a 6 heures / Actualisé il y a 6 heures

Ce dimanche 28 juin 2020, les Saint-Pauloises et les Saint-Paulois ont fait un choix pour la gestion de la commune durant les 6 prochaines années. Le groupe " Une Nouvelle page pour Saint-Paul " et moi-même, prenons acte de la décision et du choix d'avoir mis Mme BELLO à la tête des destinés de notre belle et grande commune. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

