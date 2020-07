L'Union des femmes réunionnaises salue l'élection de quatre femmes maires pour la première fois à la Réunion. La Réunion s'inscrit dans un phénomène sociétal constaté à l'échelle mondiale. A présent, la moitié des dix plus grandes villes françaises sera administrée par des femmes. (Photo d'illustration élection d'Huguette Bello rb/www.ipreunion.com)

Chez nous, les électeurs de la Possession, Saint-Denis, Saint-Louis et Saint-Paul ont massivement fait confiance à une femme tête de liste pour ces six prochaines années. Nous nous en réjouissons. Nous adressons nos félicitations les plus sincères à Vanessa MIRANVILLE, Ericka BAREIGTS, Juliana M'DOIHOMA et Huguette BELLO. Avec un taux de participation en hausse par rapport au premier tour, cette élection est un message fort de la démocratie.

Désormais, les femmes ont acquis une légitimité qu'elles méritaient depuis longtemps déjà. Le poste de maire qui peinait à se féminiser est en pleine évolution.

La route vers une égalité parfaite est encore longue mais nous espérons que cela inaugure une période plus paritaire en politique. Nous appelons toutes les femmes de la Réunion à rejoindre la longue marche de la liberté, à faire entendre leur voix en matière politique et à s'engager pour faire naître une société plus humaine.

Comme le disait Gisèle Halimi : " Tout ce qui fait avancer les femmes fait avancer la société. "

Plus que jamais, FANM DOBOUT !

L’Union des Femmes Réunionnaises