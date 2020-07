Le collectif "Tou.te.s contre les violences obstétricales et gynécologiques", qui dénonce toute forme de violence subie par les femmes pendant un rendez-vous gynécologique ou un accouchement, a publié une carte interactive classement les hôpitaux de France, dans l'Hexagone comme dans l'Outre-mer. L'enquête se base sur de nombreux témoignages transmis au collectif sur la gestion des accouchements pendant la crise Covid. A La Réunion trois établissements sont épinglés : le CHU nord, la clinique de Sainte-Clotilde et la clinique Jeanne d'Arc au Port. Tous trois sont concernés par les violences obstétricales.

Dans une large enquête rassemblant de nombreux témoignages de femmes, le collectif "Tou.te.s contre les violences obstétricales et gynécologiques" met en lumière ce type de violences, encore méconnues. Les résultats de cette enquête sont publiés à travers une carte interactive.

Enquête Nationale sur la Naissance pendant la pandémie de Covid 19 : Notre carte est en ligne!

Consultez tous les témoignages et toutes les #violences #obstétricales rapportées établissement par établissement.https://t.co/bgP2Mygz9v#vog #stopvog @MarleneSchiappa @NousToutesOrg — Stop aux Violences Obstétricales&Gynécologiques (@tcvog) June 30, 2020

Les hôpitaux et cliniques de Métropole comme d'Outre-mer y sont classés en fonction des témoignages obtenus. A La Réunion, deux cliniques et le CHU nord sont cités, tous trois font l'objet de témoignages relatant des violences subies lors de l'accouchement.

Dans la clinique Jeanne d'Arc au Port par exemple, on lit que des femmes n'ont pas eu le droit de boire, ou que le projet de naissance n'a pas été respecté. Une jeune maman fait état de "stress, angoisse, manque de confiance, moments de solitude". Les conditions d'accouchement sont édifitantes : "je suis arrivée dilatée à 6 cm, pas de salle de naissance disponible. J’ai du accoucher sans péridurale dans une salle de consultation de 4m2. (...) Ils m’ont fait aller debout, en poussant le berceau de mon fils, vers la chambre 2h après mon accouchement. (...) Bien sûr sans aide de personne, j’ai du soulever ma valise, installer et prendre mes affaires." Des mouvements trop rapides après l'accouchement, qui ont laissé des traces : "une semaine plus tard, toujours beaucoup de douleurs".

A Sainte-Clotilde, comme au CHU nord, des femmes dénoncent l'absence de consentement lors d'une épisiotomie. Au CHU plus particulièrement, des femmes parlent aussi de "péridurale défaillante, interdiction de boire, impossibilité de choisir la position lors de l’expulsion".

Le manque de communication face au protocole Covid est également dans la liste : "beaucoup de stress au dernier mois de grossesse sur les changements possibles de prise en charge, présence du papa ou pas etc... Beaucoup de hauts et de bas à l’idée que le papa puisse être absent en salle de naissance."

Lire aussi : Absence du conjoint à la maternité "notre vie de parents a commencé une fois rentrés chez nous"

Rappelons que le CHU de La Réunion a diffusé un communiqué sur son protocole dans les maternités le 7 mai, seulement, soit quasiment deux mois après le confinement.

Sachez que si vous avez besoin d'un rendez-vous gynécologique, une carte existe pour répertorier les gynécologues respectueux et respecteuses du corps des femmes. Plusieurs d'entre eux et elles sont listé.e.s à La Réunion.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com