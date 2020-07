BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi matin 2 juillet 2020 :



Affaire des musées régionaux : Didier Robert à nouveau chez les gendarmes

Didier Robert a une nouvelle fois été interrogé par les gendarmes de la caserne Vérines à Saint-Denis. Ce mercredi 1er juillet 2020, le président du Conseil régional y était auditionné, accompagné de son avocat, dans le cadre de l'affaire des musées régionaux. Une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics avait été ouverte l'an dernier après la révélation par Imaz Press de faits portant sur un salaire de 6.800 euros nets par mois encaissés par Didier Robert entre 2017 et 2018 en tant que PDG de la société publique locale Réunion des musées régionaux (SPL RMR). Le mardi 24 septembre, le président du Conseil régional avait déjà été entendu en audition libre pendant 7 heures.

Tribunal correctionnel : un procès pour "discrimination raciale" à l'encontre d'une universitaire

Le tribunal correctionnel de Saint-Denis va examiner une affaire d'incitation à la haine raciale ce jeudi 2 juillet 2020. La plaignante est l'universitaire nantaise Virginie Chaillou-Atrous. En juin 2016 elle avait été nommée au poste de maître de conférence en "Histoire de l'esclavage" à l'Université de La Réunion. Sa nomination avait provoqué une levée de boucliers de la part de certaines associations et de certains universitaires locaux qui réclamaient la nomination d'un universitaire de La Réunion. L'affectation de Virginie Chaillou-Atrous avait fini par être annulée par le tribunal administratif. Mais des propos jugés "haineux" ayant été tenus à son encore sur des blogs et sur les réseaux sociaux, l'universitaire avait saisi le défenseur des droits et engagé une procédure au pénal contre les auteurs de ces propos. C'est cette affaire qui est jugée ce jeudi.

Koz ek le président des Jeunes agriculteurs, out linvité Bruno Robert i répon azot

Ce jeudi 2 juillet 2020 nous accueillons Bruno Robert, président du syndicat des Jeunes agriculteurs et vice-président de la Chambre d'Agriculture pour une interview en direct sur Facebook et sur notre site. Comme à chaque fois, après un premier temps de questions-réponses entre notre interlocuteur et notre journaliste d'une dizaine de minutes, c'est à votre tour de poser toutes vos questions. Elles sont relayées par nos journalistes et Bruno Robert répondra en direct. A vos questions et à vos commentaires.

Le quatrième enfant de Dimitri Payet sera une fille

Le couple Payet avait déjà trois garçons. Leur quatrième enfant sera une fille. Dimitri Payet, le capitaine réunionnais de l'OM l'a lui même annoncé sur son compte twitter ce mercredi 1er juillet 2020. "Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, ma famille et moi avons le bonheur et l'immense joie de vous confier que notre quatrième enfant à venir sera une petite fille. Notre princesse naîtra à Marseille, la ville qu'on aime et qu'on ne quittera plus" écrit le footballeur en faisant référence à sa récente décision de rester à Marseille et de baisser son salaire de moitié

Plaine Saint-Paul : lancement du chantier de réfection du chemin Combavas

A partir du lundi 6 juillet 2020 les travaux d'aménagement du chemin Combavas (Plaine Saint-Paul) vont débuter. Le chantier va durer 21 semaines et concernera la zonedu "bassin de vie de La Plaine Saint-Paul allant de l'intersection de la rue Étienne-Regnault jusqu'à la ravine Lolotte " précise la commune de Saint-Paul.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée monotone pour l'ensemble de l'île

Matante Rosina sent ses genoux la tirailler : ce jeudi, il devrait faire bien gris sur La Réunion. Dès le matin, le sud devrait se réveiller sous une légère pluie, tandis que le mauvais temps va s'étendre sur l'ensemble de l'île au fur et à mesure de la journée. La houle devrait toujours être au rendez-vous de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table, avec des vagues pouvant atteindre les 3,5 mètres.