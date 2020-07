Depuis le 26 juin 2020, Madagascar a débuté le déploiement de la 5G (cinquième génération de technologie réseau mobile) sur son territoire, rapport le site Mada Actu. C'est le premier pays africain à s'en doter. Pour l'heure, le dispositif est en cours d'expérimentation uniquement à Antananarivo. "L'opérateur malgache promet d'activer son réseau commercial dans les autres provinces une fois la crise sanitaire liée au Covid-19 terminée" précise nos confères malgaches.

C'est l'opérateur TELMA, du groupe Axian, qui a lancé le dispositif en partenariat avec Ericsson. "Un choix réfléchi et motivé par le résultat d'une coopération de longue date" explique TELMA dans une vidéo explicative publiée sur Facebook.



Quand on parle de la 5G il y a plusieurs aspects débit, temps de latence, disponibilité, économie de batterie, plus de disponibilité et de rentabilité" détaille la firme.



Toutes les explications sont à retrouver dans cette vidéo :

