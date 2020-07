Météo France fait le point sur le front froid, désormais affaibli. Le pic de houle a eu lieu dans la nuit et tôt dans la matinée ce jeudi avec des vagues culminant à 4,7 mètres au port-ouest. Les pluies ont été légères, et le vent a bien soufflé du côté de Piton Sainte-Rose avec des pointes à 80 km/h. Nous publions ci-dessous le bilan de Météo France. (Photo du 2 juillet à Trou d'eau rb/www.ipreunion.com)

• Les pluies sont restées très modestes et ont surtout concerné le littoral Sud entre l'Etang-Salé et Saint-Philippe ainsi que les tout premiers contreforts du flanc Sud du volcan.

• Les vents de Sud à Sud-Est ont soufflé en rafales jusqu'à 60-70 km/h sur les côtes Ouest et Est et jusqu'à 80 km/h à Piton Sainte-Rose sur un site exposé ... on a connu pire !

• Les températures ont baissé la nuit dernière (1.7°C à la plaine des Chicots) et vont rester froides la nuit prochaine sur les hauteurs du Nord-Ouest et dans les cirques.

• L'élément notable avec ce front a été la houle australe associée, qui déferle depuis hier sur les côtes Ouest et Sud. Le houlographe du Port Ouest a relevé des creux moyens de 3 mètres en début d'après-midi avec des vagues maximales à 4.7 mètres selon le Grand Port Maritime De La Réunion. Cette houle s'atténue la nuit prochaine et demain vendredi.