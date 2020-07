Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 27 minutes

Le tribunal correctionnel de Saint-Denis va examiner une affaire d'incitation à la haine raciale ce jeudi 2 juillet 2020. La plaignante est l'universitaire nantaise Virginie Chaillou-Atrous. En juin 2016 elle avait été nommée au poste de maître de conférence en "Histoire de l'esclavage" à l'Université de La Réunion. Sa nomination avait provoqué une levée de boucliers de la part de certaines associations et de certains universitaires locaux qui réclamaient la nomination d'un universitaire de La Réunion. L'affectation de Virginie Chaillou-Atrous avait fini par être annulée par le tribunal administratif. Mais des propos jugés "haineux" ayant été tenus à son encore sur des blogs et sur les réseaux sociaux, l'universitaire avait saisi le défenseur des droits et engagé une procédure au pénal contre les auteurs de ces propos. C'est cette affaire qui est jugée ce jeudi. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le tribunal correctionnel de Saint-Denis va examiner une affaire d'incitation à la haine raciale ce jeudi 2 juillet 2020. La plaignante est l'universitaire nantaise Virginie Chaillou-Atrous. En juin 2016 elle avait été nommée au poste de maître de conférence en "Histoire de l'esclavage" à l'Université de La Réunion. Sa nomination avait provoqué une levée de boucliers de la part de certaines associations et de certains universitaires locaux qui réclamaient la nomination d'un universitaire de La Réunion. L'affectation de Virginie Chaillou-Atrous avait fini par être annulée par le tribunal administratif. Mais des propos jugés "haineux" ayant été tenus à son encore sur des blogs et sur les réseaux sociaux, l'universitaire avait saisi le défenseur des droits et engagé une procédure au pénal contre les auteurs de ces propos. C'est cette affaire qui est jugée ce jeudi. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)