Le nouveau maire fraîchement élu à Cilaos Jacques Técher attaque en justice le maire sortant Paul-Franco Técher. Le premier accuse le second d'avoir signé de nombreux contrats pendant la période de transition, alors qu'il n'en a pas le droit. Selon lui, depuis ce lundi 29 juin, lendemain du second tour, Paul-Franco Técher a signé plusieurs contrats PEC et titularisé 24 agents stagiaires. Jacques Técher va saisir la procureure de la République de Saint-Pierre et un dépôt de plainte sera fait lundi 6 juillet. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

