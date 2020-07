BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce vendredi matin 3 juillet 2020



- Nassimah Dindar devant le tribunal correctionnel pour une présumée prise illégale d'intéret

- Des étudiants recalés à La Réunion contestent le processus d'admission

- Bisik : ne manquez pas le live de "Ca s'appelle reviens !" en direct sur Imaz Press

- Le Port : une formation pour apprendre à travailler ensemble

- La pa Météo France i di, sé zot i di - La houle faiblit un peu

Nassimah Dindar devant le tribunal correctionnel pour une présumée prise illégale d'intéret

Après un premier report pour cause de Covid-19 en avril, c'est ce vendredi 3 juillet 2020 que Nassimah Dindar est convoquée devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis dans l'affaire dite des emplois présumés fictifs du service départemental d'incendie et de secours (Sdis). Le procès pourrait de nouveau être reporté. D'une part parce que l'un des défenseurs de la sénatrice, nouvellement constitué et membre d'un Barreau de l'Hexagone, veut un délai pour avoir accès au dossier. D'autre part parce que les avocats locaux de l'ancienne présidente du Département ont demandé le dépaysement de l'affaire au motif que "les débats ne pouvaient pas avoir lieur sereinement dans l'île". Une requête en ce sens aurait été déposée auprès de la chambre criminelle de la Cour de cassation

Des étudiants recalés à La Réunion contestent le processus d'admission

Alors qu'ils ont réussi leur licence d'anglais avec mention, des étudiants à l'université de La Réunion postulant à une place en master MEEF (Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation) sur l'un des deux sites de l'île, à Bellepierre et au Tampon, ont vu leur candidature rejetée. Forcés de poursuivre leurs études en Métropole alors que des étudiants de l'Hexagone ont, eux, été acceptés pour le master à La Réunion, ils mettent en doute le processus d'admission particulière opaque. L'université de La Réunion dément tout favoritisme et affirme sélectionner les meilleurs dossiers en toute objectivité.

Bisik : ne manquez pas le live de "Ca s'appelle reviens !" en direct sur Imaz Press

Pour la deuxième semaine consécutive, Imaz Press vous fera vivre en direct la représentation de "Ca s'appelle reviens !", un projet du Bisik en partenariat avec le Théâtre des Bambous à Saint-Benoît. A partir de 19h30, la troupe circassienne "Cirquons flex" se produire sur la scène du théâtre, et la représentation sera retransmise en direct sur notre site, ainsi que sur les pages Facebook du Bisik et d'Imaz Press. A partir de 20 heures, ce sera au tour de Mounawar de se produire en live.

Le Port : une formation pour apprendre à travailler ensemble

La ville du Port propose des formations dans le cadre du développement d'activités économiques en faveur des habitants des quartiers. Cette semaine, la ville recevait cinq représentants de différentes structures d'insertion. L'objectif de la formation est " d'apprendre à travailler ensemble, à monter des projets en commun, à devenir autonome dans l'organisation et l'animation des structures. " précise la commune dans un communiqué que nous publions ci-dessous

La pa Météo France i di, sé zot i di – La houle faiblit un peu

Matante Rosina n'en démord pas : elle ne s'approchera toujours pas du bord de mer ce vendredi 3 juillet 2020. Même si elle a prévu un affaiblissement de la houle, elle sait que les vagues, parfois hautes de trois mètres, vont encore déferler. Côté ciel, notre gramoune prévoit aussi une matinée plutôt ensoleillée et quelques petits nuages dans l'après-midi. Et chez-vous comment se passent les choses ?