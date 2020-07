Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le 12 juin dernier, le Parc national rappelait les enjeux et la réglementation liés au braconnage de palmistes rouges. Fin 2019, une campagne de sensibilisation a été lancée par le parc, avec l'ONF et la préfecture, pour insister sur l'enjeu environnemental et rappeler que des opérations de surveillance sont régulièrement organisées. Pas plus tard que le 29 juin, trois braconniers présumés de palmistes rouges ont été déférés au tribunal de Saint-Denis. Le Parc national rappelle les enjeux de ce type de braconnage. Nous publions ci-dessous le communiqué en question. (Photos Parc national)

