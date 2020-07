Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 15 heures

Après un premier report pour cause de Covid-19 en avril, c'est ce vendredi 3 juillet 2020 que Nassimah Dindar est convoquée devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis dans l'affaire dite des emplois présumés fictifs du service départemental d'incendie et de secours (Sdis). Le procès pourrait de nouveau être reporté. D'une part parce que l'un des défenseurs de la sénatrice, nouvellement constitué et membre d'un Barreau de l'Hexagone, veut un délai pour avoir accès au dossier. D'autre part parce que les avocats locaux de l'ancienne présidente du Département ont demandé le dépaysement de l'affaire au motif que "les débats ne pouvaient pas avoir lieur sereinement dans l'île". Une requête en ce sens aurait été déposée auprès de la chambre criminelle de la Cour de cassation (Photo rb/www.ipreunion.com)

