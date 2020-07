Alors qu'ils ont réussi leur licence d'anglais avec mention, des étudiants à l'université de La Réunion postulant à une place en master MEEF (Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation) sur l'un des deux sites de l'île, à Bellepierre et au Tampon, ont vu leur candidature rejetée. Forcés de poursuivre leurs études en Métropole alors que des étudiants de l'Hexagone ont, eux, été acceptés pour le master à La Réunion, ils mettent en doute le processus d'admission particulière opaque. L'université de La Réunion dément tout favoritisme et affirme sélectionner les meilleurs dossiers en toute objectivité. (Photo rb/www.ipreunion.com)

“J’ai déposé ma candidature au master MEEF 2nd degré et 1er degré en avril, et je n’ai été acceptée dans aucun de mes choix, alors que j’ai toujours eu plus de la moyenne et mention assez bien cette année et l’année dernière”, témoigne une première étudiante à Imaz Press. “Je n’ai eu aucune justification.”

Particulièrement demandé, le master des Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation est soumis à une limite de places sur les deux sites de La Réunion où il est enseigné, à Bellepierre et au Tampon. Une réalité connue de toutes les personnes y postulant.

Le processus d’admission est cependant mis en question par des étudiants qui ont dû se tourner vers la Métropole pour poursuivre leur cursus universitaire, alors que des étudiants métropolitains ont, eux, été acceptés sur l’île.

“Mon premier choix était de rester à La Réunion. La recherche en Métropole est assez mitigée. J’ai été accepté à la fac de Bordeaux et je suis bien placé sur des listes complémentaires ailleurs”, dit un autre étudiant résigné. “Je ne trouve pas ça logique de ne pas être accepté là où j’ai eu ma licence. Alors que j’ai été accepté en Métropole.”

Il suspecte les relations entretenus par certains étudiants locaux avec l’administration de jouer dans l’admission en master. “Une personne en licence avec moi cette année a été accepté dans le master auquel j’ai postulé, alors qu’il a une moins bonne moyenne que moi. C’était le délégué de la licence. Je me dis que ça a peut-être joué sur la décision.”

Une autre étudiante en licence d’anglais a connu le même cas de figure, avec pourtant une moyenne de 16 sur 20. “Je n’avais qu’un seul vœu parce que pour moi c’était la suite logique de mes études, et je ne voyais pas pourquoi j’allais être refusée.”

Maman d’un jeune garçon né au mois d’avril, il n’était pas concevable pour elle de continuer ses études à Lyon, où son dossier a été accepté. Sa canidature a finalement reçu un avis favorable lors de la deuxième phase d’admission, sans qu’aucune raison de lui ait été fourni sur le rejet initial.

- L’université se défend -

Du côté de l’université de La Réunion, on réfute tout soupçon de favoritisme. “Cette année, on a plus de 810 candidatures sur les deux sites d’enseignement, alors que nous disposons que de 172 places. Même si on a eu la moyenne, ce n’est pas gage d’avoir le meilleur dossier.”

L’université insiste que le dossier de candidature inclut les notes des trois années de licence, pas uniquement de celle précédant le master, une lettre de motivation, ainsi que le projet professionnel. “C’est tout le cursus universitaire qui est étudié. Les critères sont connus, après il y a l’appréciation d’une personne qui note un dossier. Les jurys sont souverains.”

Quid de la prise en compte de l’origine des étudiants. “La différenciation entre étudiants réunionnais et métropolitains ne fait pas partie des critères. Ca rentre dans l’appréciation, dans la faculté qu’aura l’étudiant à pouvoir étudier dans de bonnes conditions ou pas, mais ce n’est pas un critère à proprement parlé.”

En cas de refus de toutes leurs candidatures, les étudiants s’estimant lésés ont la possibilité de saisir le recteur d’académie de La Réunion, via le portail trouvermonmaster.gouv.fr, dans un délai de 15 jours après la notification du dernier refus.

Des explications qui ne satisfont pas les étudiants, au vu du nombre de Réunionnais dans la même situation. “On est facilement plus d’une dizaine. On sait très bien qu’ici des gens finissent par rentrer grâce à leurs relations.”

Si tel n'est pas le cas, comme le soutient l'université La Réunion, il appraît en tout cas évident qu'une plus grande transparence sur le processus de sélection et la justification des refus aux candidats permettraient d'éviter ce genre quiproquo.

aa / www.ipreunion.com / readac@ipreunion.com