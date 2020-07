Nous vous informons que nous avons été convoqués au premier conseil municipal qui se tiendra ce samedi 4 juillet 2020 à 9h au stade du centenaire. Les résultats du second tour ne sont pas le reflet d'un scrutin sincère car trop d'irrégularités et d'atteintes très graves à notre démocratie ont été constatées : tentatives d'achats de voix, intimidations/agressions de nos colistiers, refus de procurations ...

Si l’on devait en citer une plus que d’autres, la plus incontestable s’avère avoir eu lieu dans le bureau n° 1, bureau centralisateur, au sein même de l’Hôtel de ville, emblème de notre démocratie !

Alors que le Président et les assesseurs ont compté, recompté les signatures des votants, puis arrêté et signé la liste d’émargement à 524 votants, il s’avère que l’urne comportait 531 enveloppes soit :

7 bulletins de votes en trop !

Cette situation s’est reproduite dans les mêmes circonstances au bureau n°9 avec un bulletin de plus par rapport au nombre de votants.

C’est ce qui s’appelle un bourrage d’urne !



Les résultats de ces élections municipales à l’Etang-Salé donnant la liste de M. Lacouture gagnante avec une seule voix d’advance, dans ce contexte d’une multitude d’irrégularités, sont inacceptables !



Nous ne reconnaissons donc pas comme légitime la victoire autoproclamée du maire sortant Jean Claude Lacouture.

Nous ne laisserons pas perpétuer un système que la majorité de la population de l’Etang-Salé, rejette avec force ! Les citoyens osent dire à présent STOP !

Soyez assurés que nous allons faire tout ce qui est légalement possible pour récupérer ces voix citoyennes manquantes et porter haut les couleurs démocratiques de notre ville, de notre île !



Nous ferons annuler ces élections pour qu’enfin la Démocratie s’exprime à l’Etang-Salé. Nous sommes déterminés à mettre le Respect, La Probité et la Transparence au sein de la vie publique à L’Etang-Salé et plus largement à La Réunion.



Notre avocat, maître Alain Rapady, se charge de défendre nos valeurs démocratiques en déposant le recours en annulation de ces élections auprès du Tribunal administratif de La Réunion et notre plainte pour fraude électorale.



En parallèle, un collectif de citoyens de L’Etang-Salé, déposera dès vendredi une pétition à l’attention de Monsieur Le Préfet de La Réunion et Monsieur le Sous-Préfet de Saint-Pierre, tendant à faire respecter les principes démocratiques et les lois républicaines à L’Etang-Salé et défendre ainsi les droits de tous les citoyens que nous sommes.



Mathieu Hoarau