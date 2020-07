Publié il y a 23 minutes / Actualisé le Vendredi 03 Juillet à 15H00

Comme chaque année, le Labo des histoires Réunion s'associe à La Réunion des livres, qui organise un événement à l'occasion de Partir en Livre 2020, la grande fête du livre pour la jeunesse. En raison du contexte particulier de la crise sanitaire actuelle, la bibliothèque itinérante et les transats ne seront pas de sortie pour cette 6ème édition, mais qu'à cela ne tienne : les jeunes et moins jeunes pourront écrire, écouter et illustrer une Zistoir en Vavang chaque jour du 8 au 12 juillet dans les jardins du Musée Stella Matutina et du 15 au 19 juillet à Saint-André, quartier Fayard, en face de l'école primaire Suzie Bomel. Nous publions l'intégralité du communiqué ci dessous

Comme chaque année, le Labo des histoires Réunion s'associe à La Réunion des livres, qui organise un événement à l'occasion de Partir en Livre 2020, la grande fête du livre pour la jeunesse. En raison du contexte particulier de la crise sanitaire actuelle, la bibliothèque itinérante et les transats ne seront pas de sortie pour cette 6ème édition, mais qu'à cela ne tienne : les jeunes et moins jeunes pourront écrire, écouter et illustrer une Zistoir en Vavang chaque jour du 8 au 12 juillet dans les jardins du Musée Stella Matutina et du 15 au 19 juillet à Saint-André, quartier Fayard, en face de l'école primaire Suzie Bomel. Nous publions l'intégralité du communiqué ci dessous