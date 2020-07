BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce samedi matin 4 juillet 2020 :



Isolement des voyageurs : la communauté médicale veut garder la septaine pendant les vacances

Le 10 juillet approche, date butoir puisqu'elle symbolise la levée de l'état d'urgence et des restrictions pour les voyages en Outre-mer. Mais la communauté médicale redoute un redoublement des cas importés, venant de zones où le virus circule plus activement qu'à La Réunion. Cette semaine, 5 nouveaux cas autochtones ont par ailleurs été confirmés par les autorités. Dans ce contexte, les professionnels de santé ont fait part de leur inquiétude à l'Agence régionale de santé et à la préfecture au cours d'une réunion mercredi dernier. Un courrier a aussi été envoyé au ministère des Outre-mer le 22 juin. Le maintien de la période d'isolement pour les voyageurs au-delà du 10 juillet est, selon eux, une nécessité pour éviter une deuxième vague.

Kélonia : à la découverte des tortues marines pendant deux jours

La 22ème édition des Journées réunionnaises des Tortues Marines c'est ce week-end ! Rendez-vous dès ce samedi 4 juillet et dimanche 5 juillet à Kélonia pour en apprendre davantage sur les tortues et leur habitat. Le centre de soins à Saint-Leu prévoit deux jours d'information et d'animations, pour tous âges. Comme l'année dernière, l'entrée est gratuite pour celles et ceux qui viennent en vélo ou arborent un vêtement ou un accessoire avec une illustration de tortue.

Théâtre Les Bambous : les voyages de ceux qui restent

A l'occasion des vacances d'hiver, le théâtre Les Bambous dévoile sa programmation du 4 au 31 juillet. A Saint-Benoît, à Saint-André, à Saint-Denis, à Trois-Bassins, aux Avirons et à l'Etang Salé, faites le plein de culture pendant le mois de juillet. Théâtre et marionnettes, spectacle musical, cirque... les choix sont nombreux. Voici le communiqué du Théâtre Les Bambous.

A Téhéran, dans les fours des boulangers, un pain nommé "bénédiction"

Dans des boulangeries de Téhéran, des hommes préparent le "barakat", un pain traditionnel surnommé la "bénédiction", qui se déguste à toute heure de la journée et qui demeure un incontournable des repas en Iran.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Un début de week-end ensoleillé

Le week-end s'annonce plutôt ensoleillé, nous dit Matante Rosina en prévoyant pour ce samedi 4 juillet 2020 une belle matinée et à peine quelques petits nuages dans l'après-midi. Notre gramoune dit aussi que la mer reste un peu agitée. Et comment se passent le choses chez-vous ?