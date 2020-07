Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 17 heures

La 22ème édition des Journées réunionnaises des Tortues Marines c'est ce week-end ! Rendez-vous dès ce samedi 4 juillet et dimanche 5 juillet à Kélonia pour en apprendre davantage sur les tortues et leur habitat. Le centre de soins à Saint-Leu prévoit deux jours d'information et d'animations, pour tous âges. Comme l'année dernière, l'entrée est gratuite pour celles et ceux qui viennent en vélo ou arborent un vêtement ou un accessoire avec une illustration de tortue. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

