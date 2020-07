A l'occasion des vacances d'hiver, le théâtre Les Bambous dévoile sa programmation du 4 au 31 juillet. A Saint-Benoît, à Saint-André, à Saint-Denis, à Trois-Bassins, aux Avirons et à l'Etang Salé, faites le plein de culture pendant le mois de juillet. Théâtre et marionnettes, spectacle musical, cirque... les choix sont nombreux. Voici le communiqué du Théâtre Les Bambous. (Photo : FITEMPO, Mamiso Trio Vocal)

Pssst ! Enfants et parents ! Festivaliers !!! Pas de panique… " Il était une fois … les vacances ! " est bien là ; et la promesse du merveilleux quand arrive la bise de juillet sera tenue ! À bas bruit, à Saint-Benoît, à Saint-André, à Saint-Denis, à Trois-Bassins, aux Avirons et à l’Etang Salé, des irréductibles ont réussi à s’organiser pour maintenir quelques belles escapades à votre attention. Distanciation oblige, il a fallu cependant s’arranger : à Trois Bassins et à l’Etang Salé, les bardes ont accepté un décalage, et vous embarqueront un peu plus tard, sans doute en meilleure classe.



Alors, après ce sacré confinement laissez-vous aller ! Laissez-vous guider à travers ce festival sacré qui fait sauter les barrières. Théâtre et marionnettes, spectacle musical, cirque ; dans les murs, hors les murs, avec les petits, avec les grands, il est de tout, il est partout, il est pour tous, il est pour vous ! Réservez vite vos places (Dans les festivals d’après, elles sont beaucoup moins nombreuses) : venez rire, venez pleurer, venez partager vos émotions Ensamb, venez vous frotter les yeux et l’âme à pleines mains.



Il Était Une Fois… Les Vacances ! : l’imaginaire est encore le plus fort !



Au programme :

• BIDOUILLE EX MACHINA

théâtre Mu

Théâtre d’objets - dès 5 ans

Un petit être bidouilleur de génie bricole des machines derrière son énorme établi d’où il dépasse à peine. Un jour, une créature qui lui ressemble entre dans son atelier : elle a besoin d’un réparateur pour sa machine en panne. Il tombe instantanément amoureux et lui propose de revenir le lendemain, mais n’ose la raccompagner à la porte au grand désarroi de la belle. Il ne se décale de son établi que lorsqu’elle est sortie et dévoile sa silhouette sur roues, dépourvue de jambes. Pour lui plaire, il décide alors d’axer ses recherches sur la construction de jambes mécaniques. Parviendra-t-il à ses fins ou devra-t-il lui dévoiler sa vraie nature, au risque de faire fuir sa bien-aimée ?

mise en scène Ivan Pommet - au plateau Florence Laroche, Gabrielle Folio - musique Trio Mamiso et Jean Sebastien Bach. Coproduction : Résurgence, Communauté de Communes Lodévois et Larzac (34). Aide à la création : DAC de l'Océan Indien (974) – Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée – Département des Pyrénées-Orientales. Soutiens : Salle Georges Brassens, Les Avirons, La Réunion (974) – CLC Salle Alphonsine, Saint André, La Réunion (974) – La Cité des Arts, Saint Denis, La Réunion (974) – Centre Ressources Molière, Pézenas (34) – Le bonheur des mômes, Grand-Bornand (74) – Ville de Montval-sur-Loir (72) – Festival Boule de Gomme, Angers (49)

LES BAMBOUS - SAINT-BENOIT

MARDI 7 JUILLET 10H & 17H

Tarif unique : 3 € - durée : 40mn

Et aussi...

La Fabrik - Saint-Denis, t.0262 20 96 36 - location@cdoi-reunion.re - www.cdoi.re

SAMEDI 4 & DIMANCHE 5 JUILLET 17H

Cour de la Salle Georges Brassens, t. 0262 38 13 40 www.mairie-avirons.fr - www.monticket.re

JEUDI 16 & VENDREDI 17 JUILLET 16H

Salle Guy Alphonsine - Saint-André, t.0262 46 63 15 - www.saint-andre.re

LUNDI 27 & MARDI 28 JUILLET 16h



• ZIGUILÉ

Compagnie Très-d’union

Cirque - dès 6 ans

L’enfance comme point de départ, le jeu comme horizon… et le mouvement acrobatique comme langage. En créole, Ziguilé fait écho à l’enfance, quand les marmailles se taquinent, s’embêtent gentiment. C’est aussi le sentiment profond qui nous pousse à faire ce qu’on veut, sans se préoccuper du regard des autres.

Avec Ziguilé, ce sont les corps qui s’expriment, envers et contre tout. Laissant libre cours aux jeux insouciants de l’enfance, le duo d’acrobates est vite rattrapé par le réel. Ce spectacle s’adresse à toutes et tous, enfants comme adultes.

Auteurs, interprètes Emilie Smith, Éric Maufrois - Metteur en piste Vincent Maillot (Cie Cirquons Flex) - regard extérieur cirque Virginie Le Flaouter (Cie Cirquons Flex) - regard extérieur chorégraphie David Fonteneau - regard extérieur musique Mélanie Bourire (Saodaj. Partenaires & co-producteurs : La Cité des Arts, Le Séchoir, Le Pôle Cirque de La Réunion, La Région Réunion, Le Département de La Réunion, La DAC-Réunion, Le dispositif Békali, La ville de Trois-Bassins, Lépas culturel Leconte de Lisle, Le Kabardock, Les Bambous, Le Théâtre Vladimir Canter, Le Théâtre Luc Donat. Soutien : Cirquons Flex, compagnie conventionnée, dans le cadre de l’aide au compagnonnage.

LES BAMBOUS - SAINT-BENOIT

VENDREDI 10 JUILLET 17H

Tarif unique : 3 € - durée : 50mn

Et aussi...

Théâtre du Grand Marché, Saint-Denis t.0262 20 96 36 - location@cdoi-reunion.re - www.cdoi.re

JEUDI 16 & VENDREDI 17 JUILLET 17H

Salle Guy Alphonsine - Saint-André, t.0262 46 63 15 - www.saint-andre.re

LUNDI 20 & MARDI 21 JUILLET 16H

Cour de la Salle Georges Brassens, t. 0262 38 13 40 - www.mairie-avirons.fr - www.monticket.re

JEUDI 23 JUILLET 16H



• FITEMPO

Mamiso Trio Vocal

Théâtre musical – Dès 2 ans

Trois voyageurs attendent impatiemment le retour de la pluie pour continuer leur périple en barque à travers différents lieux et paysages. Durant ce voyage onirique et plein de poésie, ils rencontreront l’esprit de la forêt qui leur fera le présent le plus précieux qui soit : l’eau, source de toute vie.

Destiné aux plus petits, Fitempo est un univers sensoriel empli de douceur et d’apaisement, mais aussi d’émotions et d’énergie.

textes français et malgache Mamiso Trio - en créole ÉricK Lebeau - mise en scène Olivier Prou - lumière Bruno Ronchetti - son et musique Lionel Mercier, Stéphane Sergenton. Co-production : Kabardock, Séchoir, Kervéguen, Salle Georges Brassens. Soutien de la DAC-Réunion, La Région Réunion et la Spedidam

LES BAMBOUS - SAINT-BENOIT

JEUDI 16 JUILLET 17H

Tarif unique : 3 € - durée : 35mn

Et aussi...

La Fabrik - Saint-Denis, t.0262 20 96 36 - location@cdoi-reunion.re - www.cdoi.re

MERCREDI 8 & JEUDI 9 JUILLET 17H

Les Bambous - Saint-Benoît, t.0262 50 38 63 - www.lesbambous.com - www.MonTicket.re

JEUDI 16 JUILLET 17H

Cour de la Salle Georges Brassens – Les Avirons, t. 0262 38 13 40 www.mairie-avirons.fr - www.monticket.re

MARDI 21 JUILLET 16H

Salle Guy Alphonsine – Saint-André t.0262 46 63 15 - www.saint-andre.re

JEUDI 23 & VENDREDI 24 JUILLET 16H

• ÇA S'APPELLE REVIENS !

revient le 21 juillet juste après Il était une fois... Les vacances !

La programmation à venir :



#Semaine 4 : mardi 21, jeudi 23 et vendredi 24 juillet

Cie Kisamilé, Tiloun, Gilbert Pounia



#semaine 5 : mardi 28, jeudi 30 et vendredi 31 juillet

Cie Sakidi, Cie Artefakt, Solah, Thierry Gauliris



#semaine 6 : mardi 4, jeudi 6 et vendredi 7 août

Cie Morphose, Cie La Pata Negra, Eddy Marianne, Tias, Solah



#semaine 7 : mardi 11, jeudi 13 et vendredi 14 août

Cie Lépok Épik, Cie Danses en l'r, Votia, Aurus, Nathalie Natiembé



Tarif unique 5 €



ATTENTION JAUGE LIMITÉE.

Achat des places OBLIGATOIRE par téléphone au 0262 50 38 63 ou à la billetterie du lundi au vendredi de 10h à 16h. Hâtez-vous, on vous attend !