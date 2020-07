L'Action Sociale du Groupe CRC (Caisses Réunionnaises Complémentaires) et le Crédit Agricole Mutuel de La Réunion se sont associés afin d'aider, d'informer et d'orienter les entreprises, les salariés et les particuliers. Leur mission principale sera de " construire la 3ème édition du livret des aidants "Aidons ceux qui aident" " indique la CRC dans un communiqué que nous publions ci-dessous. (photo : CRC)

"Aider un proche en situation de handicap, malade et/ou dépendant n’est pas un phénomène nouveau. Cette aide se déploie aujourd’hui dans une société marquée par plusieurs évolutions tels que la prévalence des maladies chroniques et le vieillissement de la population.

La situation particulière des aidants a fait émerger de nouvelles questions sociales et sociétales tant sur leur reconnaissance et l'impact de leur statut sur leur vie personnelle et professionnelle que sur leur état de santé physique et psychique.

C’est pourquoi, l’Action Sociale du Groupe CRC* et le Crédit Agricole Mutuel de La Réunion se sont associés pour construire la 3ème édition du livret des aidants Aidons ceux qui aident. Cet outil à destination des proches aidants a pour vocation de les aider, les informer et les orienter vers les

organismes et associations qui peuvent leur venir en aide.

Le livret des proches aidants est disponible ici et sur les sites internet du Groupe CRC et de Crédit Agricole Mutuel de La Réunion."