Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 29 juin au vendredi 3 juillet 2020 sur Imaz Press :



* Lundi 29 juin 2020 - Municipales : la victoire des femmes et de la gauche, la lourde défaite de la droite

* Mardi 30 juin 2020 - Le Port : les corps de Noémy, 18 ans et Méderrick, 20 ans, retrouvés dans les eaux de la darse

* Mercredi 1er juillet 2020 - La vague du changement à l'assaut des régionales

* Jeudi 2,juillet 2020 - Affaire des musées régionaux : Didier Robert à nouveau chez les gendarmes

* Vendredi 3 juillet 2O20 - Nassimah Dindar devant le tribunal correctionnel pour une présumée prise illégale d'intéret

Si le premier tour des municipales le dimanche 15 mars 2020 a été une confirmation pour les maires sortants, le second tour ce dimanche 28 juin a été le théâtre de profonds chamboulements sur la scène politique réunionnaise. 4 femmes au pouvoir, 8 nouveaux maires, une droite en déroute à l'image de Didier Robert, la gauche qui rit et qui fourbit ses armes en vue des régionales et départementales de 2021, tels sont les principaux enseignements de ce scrutin

Ce lundi 29 juin 2020, une Peugeot blanche a été repêchée au niveau de la darse de plaisance, au port-ouest. A l'intérieur, deux victimes de 18 et 20 ans. Noémy et Méderrick étaient recherchés par leurs proches depuis deux jours, après une virée au Port ce samedi soir au terme de laquelle ils ne sont jamais rentrés. La jeune femme était la mère d'une petite fille. La mère de Noémy a voulu faire passer un message ce lundi : "sécurisez la darse", afin d'éviter que d'autres drames du même genre ne se reproduisent. En janvier déjà, une voiture avait été repêchée au même endroit, trois personnes avaient été retrouvées dans la darse

Avec sept nouveaux maires n'ayant jamais accédé à la première magistrature, ce scrutin des municipales offre un renouvellement profond de l'offre politique à La Réunion, signe d'une volonté de changement des Réunionnais qui s'exprime par les basculements de majorité ainsi que l'abstention qui sont les deux faits marquants de cette élection. Cette vague, qui peut être synonyme d'une nouvelle ère pour la politique réunionnaise, est susceptible de déferler également sur les régionales de 2021. Si le scrutin est maintenu

Didier Robert a une nouvelle fois été interrogé par les gendarmes de la caserne Vérines à Saint-Denis. Ce mercredi 1er juillet 2020, le président du Conseil régional y était auditionné, accompagné de son avocat, dans le cadre de l'affaire des musées régionaux. Une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics avait été ouverte l'an dernier après la révélation par Imaz Press de faits portant sur un salaire de 6.800 euros nets par mois encaissés par Didier Robert entre 2017 et 2018 en tant que PDG de la société publique locale Réunion des musées régionaux (SPL RMR). Le mardi 24 septembre, le président du Conseil régional avait déjà été entendu en audition libre pendant 7 heures.

Après un premier report pour cause de Covid-19 en avril, c'est ce vendredi 3 juillet 2020 que Nassimah Dindar est convoquée devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis dans l'affaire dite des emplois présumés fictifs du service départemental d'incendie et de secours (Sdis). Le procès pourrait de nouveau être reporté. D'une part parce que l'un des défenseurs de la sénatrice, nouvellement constitué et membre d'un Barreau de l'Hexagone, veut un délai pour avoir accès au dossier. D'autre part parce que les avocats locaux de l'ancienne présidente du Département ont demandé le dépaysement de l'affaire au motif que "les débats ne pouvaient pas avoir lieur sereinement dans l'île". Une requête en ce sens aurait été déposée auprès de la chambre criminelle de la Cour de cassation