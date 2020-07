BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce dimanche matin 5 juillet 2020



- Deux nouvelles études pour comprendre le volcan sous-marin de Mayotte

- L'association Sport Prévention Education Jeunesse accueille les enfants pendant les vacances

- Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Municipales, macabre découverte, régionales, Didier Robert, Nassimah Dindar

- Musiques actuelles: la synchro, un petit air d'eldorado

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Des petites pluies et un peu de vent

Deux nouvelles études pour comprendre le volcan sous-marin de Mayotte

Un peu plus d'un an après la découverte du nouveau volcan au large de Mayotte, les études continuent afin de percer les mystères de ce phénomène. L'apparition de ce volcan sous-marin de 800 km de haut à seulement 50 km du littoral a soulevé beaucoup d'interrogations et d'inquiétudes. Deux nouvelles études du Bureau de recherches géologiques et minières ont été lancées, la première pour mieux cartographier le sol et anticiper de nouveaux séismes, l'autre pour étudier le système magmatique du volcan.

L'association Sport Prévention Education Jeunesse accueille les enfants pendant les vacances

Du 7 au 21 juillet 2020, l'association dionysienne Sport Prévention Éducation Jeunesse organise un accueil de loisirs pour enfants de 10 à 14 ans. Un stage en pension complète au CREPS de La Plaine-des-Cafres, qui mêlera sport, sorties pédagogiques et culturelles, et éducation. À 36 euros la journée, les parents ont le choix d'un séjour d'une semaine, 10 jours, ou deux semaines pour leurs marmailles.

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Municipales, macabre découverte, régionales, Didier Robert, Nassimah Dindar

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 29 juin au vendredi 3 juillet 2020 sur Imaz Press :



* Lundi 29 juin 2020 - Municipales : la victoire des femmes et de la gauche, la lourde défaite de la droite

* Mardi 30 juin 2020 - Le Port : les corps de Noémy, 18 ans et Méderrick, 20 ans, retrouvés dans les eaux de la darse

* Mercredi 1er juillet 2020 - La vague du changement à l'assaut des régionales

* Jeudi 2,juillet 2020 - Affaire des musées régionaux : Didier Robert à nouveau chez les gendarmes

* Vendredi 3 juillet 2O20 - Nassimah Dindar devant le tribunal correctionnel pour une présumée prise illégale d'intéret

Musiques actuelles: la synchro, un petit air d'eldorado

La synchro? C'est la bande son d'une publicité, d'un film, d'une série ou d'un jeu vidéo. Et pour des musiciens privés de concerts par la crise sanitaire, une manne financière et une source d'exposition.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Des petites pluies et un peu de vent

Matante Rosina prévoit des petites pluies et un peu de vent pour ce dimanche 5 juillet 2020. Notre gramoune dit aussi que la mer sera agitée par un nouveau train de houle. Tout cela est vrai chez-vous ?