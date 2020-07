Un concours international d'images sous-marines nommé le World Shootout a dévoilé les noms des demi-finalistes, en lice pour la finale. Parmi eux, deux équipes réunionnaises. Une vingtaine de Français en tout, de Métropole, de La Réunion et des Seychelles ont intégré le classement. Les résultats du concours seront dévoilés le 20 juillet. (Photo sélectionnée dans la catégorie macro / Cédric Péneau)

12 catégories au concours international World Shootout et dans 11 d'entre elles, des Français, de La Réunion, de Polynésie et de Métropole. Deux équipes réunionnaises figurent parmi les demi-finalistes. On y retrouve Cédric Péneau, que nous avions interrogé pour notre rubrique "Photographes amateurs passionnés".

Dans les catégories du concours, on trouve les "amateurs", le "grand angle", la "macro", les "photos de mode", les "équipes de 3", les "épaves" ou encore les "photos humoristiques"... Retrouvez les photos sélectionnés sur ce lien.

Les résultats des gagnants seront publiés le 20 juillet prochain.

