Ce samedi 4 juillet 2020, un décret a été publié au Journal officiel, celui qui acte la réforme des congés bonifiés. Instaurés par Raymond Barre en 1978, ils permettent aux fonctionnaires ultramarins travaillant en Métropole de prendre des congés avec quelques spécificités pour pouvoir rentrer sur leur territoire d'origine. La prise de congés à présent ne doit pas dépasser 31 jours consécutifs au lieu des deux mois précédents et les frais de transport, eux, passent du "remboursement" à la simple "prise en charge". (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Dans le Journal officiel, on peut lire que "le décret vise à moderniser le dispositif des congés bonifiés dans les trois versants de la fonction publique afin d'en permettre un bénéfice plus fréquent en contrepartie d'une diminution de leur durée". Passé ce samedi 4 juillet, le décret prend effet immédiatement.

📢 Réforme des congés bonifiés dans la #fonctionpublique 👉 le décret a été publié au #JORF ⬇️ https://t.co/jxbxvC6uy6 pic.twitter.com/7EI4IcCVK0 — Fonction publique (@dgafp) July 4, 2020

Les congés bonifiés, instaurés par Raymond Barre en 1978, permettaient jusqu'ici aux fonctionnaires originaires des Outre-mer et travaillant dans l'Hexagone d'avoir droit à des spécificités dans leur prise de congés. Voici ce qui change :

- Le congé ne doit pas dépasser désormais les 31 jours consécutifs au lieu de deux mois

- Le ou la fonctionne peut en outre prétendre à ses congés tous les les 24 mois au lieu de 36 mois

- Les frais de transport sont "pris en charge", et non plus "remboursés" par l'Etat, selon certaines conditions et en fonction de la situation familiale de l'agent.e

- Une réforme qui fait débat -

Il y a deux ans, en juin 2018, Emmanuel Macron avait présenté ses mesures pour les Outre-mer, avec la présentation du Livre bleu, incluant la réforme des congés bonifiés. Déjà à cette époque le président avait parlé de des congés "moins longs", mais désormais tous les deux ans au lieu de trois.

La mesure avait fait réagir syndicats comme élus. La sénatrice Nassimah Dindar avait attiré l'attention du ministère de l'action et des comptes publics sur la réforme à venir, notamment sur la question de la prise en charge des frais de transport, qui n'est donc plus intégrale.

Il s'agit du dernier décret qui entre en vigueur sous Edouard Philippe, qui a quitté suite à la signature de ce texte son poste de Premier ministre pour retrouver la mairie du Havre. Il laisse sa place à Jean Castex, en charge désormais de former un nouveau gouvernement avec Emmanuel Macron.

