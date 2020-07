Publié il y a 1 heures / Actualisé le Vendredi 03 Juillet à 14H17

La Semaine Européenne du Développement Durable (SEDD) revient pour une 18e édition du 18 septembre au 8 octobre 2020. Cette édition répartie sur 3 semaines d'événementiels, est placée sous la thématique nationale : Les enjeux de la Biodiversité et le Climat. La Réunion lance un appel à projet ouvert jusqu'au 02 septembre 2020. " La SEDD reste un rendez-vous incontournable et attendu de rencontre entre les partenaires institutionnels, les acteurs du " DD " et le grand public." indique la préfecture dans un communiqué que nous publions ci-dessous.

