Publié il y a 1 heures / Actualisé le Jeudi 02 Juillet à 18H28

Alors que s'ouvre le mois de juillet et les premiers départs en vacances, l'Observatoire du pain publie son tour de France en 10 pains régionaux. "Le pain fait partie intégrante du patrimoine national, au rang de symbole de notre pays ! Chaque région possède sa spécialité, plus ou moins connue, avec des recettes de fabrication et des formes souvent très différentes" écrit l'observatoire sur sa page Twitter. Et parmi ces 10 pains, le macatia, spécialité réunionnaise mise à l'honneur.

Alors que s'ouvre le mois de juillet et les premiers départs en vacances, l'Observatoire du pain publie son tour de France en 10 pains régionaux. "Le pain fait partie intégrante du patrimoine national, au rang de symbole de notre pays ! Chaque région possède sa spécialité, plus ou moins connue, avec des recettes de fabrication et des formes souvent très différentes" écrit l'observatoire sur sa page Twitter. Et parmi ces 10 pains, le macatia, spécialité réunionnaise mise à l'honneur.