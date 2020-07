BONJOUR - Voici les titres à la une de ce lundi 6 juillet 2020 :



Covid-19 : le nombre de cas journaliers dépasse à nouveau la dizaine

Ce dimanche 5 juillet le bilan quotidien des nouveaux cas de Covid-19 recensés sur l'île a fait un bond : 11 cas confirmés en une journée seulement. Parmi eux, 5 autochtones. Un nombre qui dépasse la dizaine, cela n'était pas arrivé depuis... le 9 avril. Un rebond qui ne présage rien de bon, à quatre jours de la fin de la septaine obligatoire.

Campagne sucrière : on coupe

La campagne sucrière est lancée. La coupe commence ce lundi 6 juillet 2020 dans le nord et l'est. Initialement l'ouverture de la campagne était prévu le lundi 29 juin. Elle avait été repoussée en raison d'un désaccord entre les planteurs et le groupe industriel Tereos concernant le protocole d'échantillonnage de la richesse en sucre des cannes. Un accord a finalement été signé.

Visite surprise de Jean Castex aux policiers avant l'annonce de son gouvernement

Le nouveau Premier ministre Jean Castex a rendu une visite surprise dimanche soir à des policiers de La Courneuve, en Seine-Saint-Denis, pour soutenir les forces de l'ordre et souligner l'importance pour lui de " la sécurité publique ", a constaté un journaliste de l'AFP. Ce déplacement intervient après un dîner entre le chef du gouvernement et Emmanuel Macron à l'Elysée alors que les deux hommes préparent la composition du nouveau gouvernement qui doit être annoncée lundi après-midi.

La bonne barquette d'Imaz - Le Bon goût, lé bon mèm...

Tous les travailleurs du Port le connaissent, ce snack qui fait l'angle de l'Avenue du 28 novembre 1942 et de la rue Camille Desmoulins, pas très loin de la Soboriz. Et avant midi se forme la queue pour les barquettes et les sandwichs, mais aussi pour les samoussas (bien pimentés) et bonbons piments

La pa Météo France i di, sé zot i di - Nouveau train de houle dans le sud-ouest

La houle s'est réveillée dans la nuit, c'est Matante Rosina qui le dit. Attention, les vagues vont gagner 3 mètres de la Pointe des Galets à la Pointe de la Table. Le soleil sera tout de même au rendez-vous avec seulement quelques gouttes de pluie dans l'est. Il fera un peu plus chaud également, les tee-shirts sont de sortie !