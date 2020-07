Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 9 heures

La campagne sucrière est lancée. La coupe commence ce lundi 6 juillet 2020 dans le nord et l'est. Initialement l'ouverture de la campagne était prévu le lundi 29 juin. Elle avait été repoussée en raison d'un désaccord entre les planteurs et le groupe industriel Tereos concernant le protocole d'échantillonnage de la richesse en sucre des cannes. Un accord a finalement été signé. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

