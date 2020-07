Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

Un train de houle australe arrive en cours d'après-midi de mardi 7 juillet 2020, et s'amplifiera rapidement la nuit suivante. La houle de Sud-Ouest atteint une hauteur de 4m à 4,5m en cours de nuit de mardi à mercredi, et se maintient toute la journée de mercredi. Les vagues les plus hautes pourront atteindre 8 à 9m au déferlement au rivage.

La houle s'amortit temporairement entre 3m et 3,5m jeudi matin.

Un train de houle australe arrive en cours d'après-midi de mardi 7 juillet 2020, et s'amplifiera rapidement la nuit suivante. La houle de Sud-Ouest atteint une hauteur de 4m à 4,5m en cours de nuit de mardi à mercredi, et se maintient toute la journée de mercredi. Les vagues les plus hautes pourront atteindre 8 à 9m au déferlement au rivage.

La houle s'amortit temporairement entre 3m et 3,5m jeudi matin.