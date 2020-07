Tous les travailleurs du Port le connaissent, ce snack qui fait l'angle de l'Avenue du 28 novembre 1942 et de la rue Camille Desmoulins, pas très loin de la Soboriz. Et avant midi se forme la queue pour les barquettes et les sandwichs, mais aussi pour les samoussas (bien pimentés) et bonbons piments (Photo Matante Mimose)

Massalé coq, civet de cabri, sauté de porc gros piment et un plat " tradisyon ", in bon sauce sardine, sont au menu le jour de notre passage.

Nous allons tester le civet. Comme le bœuf, le cabri se prête bien à la cuisson au vin, en marmite, à tout petit feu, assez longtemps pour que la viande soit tendre, ou carrément à la cocotte-minute si on est pressé.

L’accueil est poli. Une dame nous remplit la barquette, avec juste ce qu’il faut de pois du Cap.

Le riz grain long transpire un peu dans le fond, mais il est bien cuit. Le civet est assez bon. Le goût du vin n’est pas trop agressif, et la viande bien tendre en profite en laissant filtrer sa propre saveur, arrangée d’épices. On aurait quand même aimé sentir un peu plus de girofle, et la fraîcheur d’un persil haché par-dessus. Les épices des pois ont roussi comme il faut, ça se sent, et ces derniers sont veloutés.

Voilà une bonne adresse si vous êtes sur le Port, ou si vous passez par là pour le travail. Mais attention, réservez ou venez de bonne heure. Aujourd’hui, il n’était pas midi que le massalé coq avait déjà disparu !

Accueil : poli

Hygiène apparente : correcte

Quantité : correcte

Service : correct

Qualité gustative du plat dégusté : bonne

Possibilité de manger sur place : non

Parking dédié : non, mais possible à proximité

On a aimé : la présence au menu d’un plat traditionnel plutôt rarement proposé

On aurait aimé : un aménagement du lieu pour pouvoir manger sur place

Date de la visite : février 2020

Le Bon Goût est au Port, 2 rue Camille Desmoullin, ZIC 1 0693 85 26 31

Note globale : 3 barquettes

Une barquette : Juste si on faim

Deux barquettes : Assez bon, mon ventre est plein

Trois barquettes : Très bon, on revient demain

Quatre barquettes : Exceptionnel, divin !

Cette appréciation n’engage que son auteure, vous pouvez avoir une expérience différente.

Matante Mimose / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com