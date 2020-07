Ce vendredi 3 juillet 2020, Edouard Philippe a démissionné de son gouvernement, laissant sa place de Premier ministre à Jean Castex, nommé par Emmanuel Macron. Ce haut fonctionnaire, maire de la commune de Prades (Hautes-Pyrennées), a d'ailleurs été nommé le jour-même. Il a notamment été en charge du déconfinement progressif du pays suite à la crise Covid-19.

Dès ce lundi, Jean Castex annoncera la nouvelle formation de son gouvernement, où une vingtaine de ministres et de ministres délégués sont attendus, contre 16 ministres et trois ministres délégués, avec 17 secrétaires d'Etat actuels. Les secrétaires d'Etat seront par ailleurs nommés ultérieurement.

- "On ne peut pas perdre du temps" -

Le nouveau Premier ministre avait directement annoncé son attention de former le nouveau gouvernment "au plus vite". "On ne peut pas perdre du temps à choisir des personnes. Et je ne tarderai pas non plus à clarifier mes intentions en prononçant mon discours de politique générale avant la mi-juillet", a tweeté le nouveau chef du gouvernement.

Alors que se profile une rentrée "très dure" sur les fronts économique et social, Jean Castex sera chargé d'appliquer le "nouveau chemin" voulu par le chef de l'Etat, avec une priorité à la politique de santé, au grand âge et à un plan pour la jeunesse, et la remise en chantier de la réforme des retraites.

