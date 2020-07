Un important train de houle est attendu à partir de ce mardi soir 7 juillet 2020 sur la zone allant de la Pointe des Galets (le Port) et la Pointe de la Table (Saint-Philippe) en passant par Saint Pierre. Les côtes ouest t sud de La Réujion sont d'ailleurs placées en vigilance forte houle à 20 heures ce mardi soir. Des vagues de de 4 à 4,5mètres sont attendues. Selon Météo France le pic de cet épisode devrait se produire en fin d'après-midi ce jeudi. Les déferlantes pourraient alors atteindre les 10 mètres de haut. Nous n'en sommes pas encore là, mais des vagues souvent fortes s'écrasent sur le littoral depuis le milieu de la journée. La preuve en images (Photos - vidéo rb/www.ipreunion.com)

Plusieurs communes ont déjà pris des arrêté interdisant l'accès au front de mer, la baignade et les activités nautiques. C'est le cas du Port, de SaintLeu, de Saint-Louis et de Saint-Pierre.

Regardez la houle qui commence à déferler sur la côté ouest

La plus grande prudence est recommandée en bord de mer

Consigne de sécurité :

- circulez avec précaution en bord de mer, limitez votre vitesse sur les routes exposées à la houle.

- pour les plaisanciers et les professionnels de la mer, ne prenez pas la mer, rotégez les embarcations en les mettant à l'abri ou en les sortant de l'eau.

- pour les baigneurs : ne vous baignez pas, soyez particulièrement vigilants, ne vous approchez pas du bord de l'eau et méfiez-vous des rouleaux.

- surveillez attentivement les enfants et bannissez les jeux de ballons à proximité de l'eau.

Pour les habitations :

- si vous habitez en bord de mer, protégez vos biens face à la montée des eaux.

- obturez les fenêtres de votre habitation placées face à la mer.

- bouchez les canalisations situées à l'intérieur de votre maison exposée à la houle.

- si nécessaire, évacuez vos habitations et mettez-vous à l'abri à l'intérieur des terres.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com