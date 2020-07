Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 52 minutes

Après un pic épidémique atteint fin avril et un haut niveau d'activité épidémique sur plusieurs semaines, la baisse de cas de dengue est bien amorcée. Ainsi, du 22 au 28 juin 2020, 138 cas de dengue ont été confirmés à La Réunion. Toutefois, la circulation du virus persiste dans 23 communes de l'île. Les régions ouest et sud sont toujours les plus touchées. Sur les dernières semaines, après investigations, 6 décès supplémentaires en lien avec la dengue sont rapportés, dont 3 liés directement à la dengue. (Photo rb/www.ipreunion.com)

