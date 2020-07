BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce mardi matin 7 juillet



Remaniement : une trentaine de membres et des surprises

Plus de trente ministres et ministres délégués, dont huit entrants : le gouvernement du Premier ministre Jean Castex annoncé lundi par l'Elysée, compte son lot de surprises à commencer par les nominations d'Eric Dupond-Moretti à la Justice et Roselyne Bachelot à la Culture. Gérald Darmanin devient, lui, le plus jeune ministre de l'Intérieur de la Vème République, malgré l'accusation de viol dont il fait l'objet. ll aura la lourde de tâche de rétablir le dialogue entre l'exécutif et les forces de l'ordre, tendu depuis les mesures annoncées par son prédécesseur Christophe Castaner. Un temps pressenti à l'intérieur, Jean-Michel Blanquer conserve le ministère de l'Education nationale, auquel sont désormais rattachés la Jeunesse et les Sports. Bruno Le Maire reste à Bercy, en charge de l'Economie, des Finances et de la Relance. Jean-Yves Le Drian, numéro 2 du gouvernement Castex, garde aussi son ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.

Remaniement : Sébastien Lecornu nouveau ministre des Outre-mer

La liste du gouvernement de Jean Castex a été annoncée ce lundi 6 juillet 2020. Sébastien Lecornu est nommé ministre des Outre-mer et succède ainsi à Annick Girardin, qui hérite du nouveau ministère de la Mer. Membre du gouvernement depuis l'élection d'Emmanuel Macron, cet ancien cadre de l'UMP puis des Républicains, accède au ministère qu'il lorgnait depuis son ralliement au président de la République en 2017. À 34 ans, il est le plus jeune des ministres nommés ce lundi, et le second plus jeune membre du gouvernement derrière Gabriel Attal (31 ans, porte-parole du gouvernement).

La gestion du lycée La Renaissance épinglés par la Chambre régionale des comptes

Ce dimanche 4 juillet 2020, la Chambre régionale des comptes (CRC) a publié un rapport faisant état d'une situation budgétaire préoccupante au lycée hôtelier La Renaissance à Saint-Paul. Elle fait notamment état d'un déficit estimé à 700.000 euros et d'une dette sociale de 2,5 millions d'euros de dettes sociales. L'enquête, initiée à la demande du rectorat après des irrégularités, à révéler de nombreux dysfonctionnements.

Nomination du nouveau gouvernement : les réations à La Réunion

Nous publions les réactions à La Réunion après l'annonce de la composition du nouveau gouvernement.

La pa Météo France i di, sé zot i di – La houle se renforce

Matante Rosina a mis son chat Miyu et sa poule Nounette à l'abri, elle a aussi décidé qu'elle ne s'approchera pas du bord de mer. Et pour cause, le train de houle va encore se renforcer ce mardi 7 juillet 2020. Des vaguez de 2,5 à 3 mètres de haut sont attendues le matin et elles vont grossir nettement en fin de journée et en soirée. La plus grande prudence est recommandée sur le littoral entre la Pointe des Galets (le Port) et la Pointe de la Table (Saint-Philippe) en passant par Saint Pierre