Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 1 heures

La campagne sucrière débute enfin ce mardi 7 juillet 2020, après plusieurs semaines de négociations houleuses. Vendredi, les usiniers et les planteurs étaient enfin arriver à un accord de protocole, qui avait été signé en commissions mixtes d'usine. Il avait été décidé que la coupe débuterait dès ce lundi, mais les planteurs, arrivés aux usines, avaient refusés de livrer leurs cannes et affirmaient que des nouveaux points ont été ajoutés sans leur accord au protocole d'échantillonnage de la richesse en sucre des cannes défini. Un point d'entente a été trouvé dans la journée, et la campagne a enfin pu débuter.

